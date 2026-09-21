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Kelly Piquet, socials

Kelly Piquet haalt hard uit na kritiek op moederschap: 'Vreemd dat dit moet'

Kelly Piquet, socials — Foto: © IMAGO

Kelly Piquet haalt hard uit na kritiek op moederschap: 'Vreemd dat dit moet'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Kelly Piquet heeft op Instagram hard uitgehaald naar een volger die openlijk kritiek leverde op haar rol als moeder. De 37-jarige partner van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen deelde beelden van haar recente verblijf in New York, waarna een kritische reactie volgde dat Piquet alweer weg zou zijn bij haar dochters.

De aanleiding voor de reactie was Piquets reis naar de Verenigde Staten, die volgde op haar aanwezigheid in Madrid rondom de Grand Prix van Spanje. Onder de geplaatste beelden stelde een volger dat Piquet te veel tijd zou besteden aan feesten en vrienden in plaats van aan haar gezin. Zowel de geplaatste opmerking als het antwoord van het Braziliaanse model verdwenen overigens enkele uren later weer van het platform.

Piquet rekent af met oordeel over gezinsleven

Piquet liet in haar inmiddels verwijderde reactie duidelijk weten niet gediend te zijn van het ongevraagde oordeel over haar gezinsleven. "Stel je voor dat je denkt dat een Instagram-post je inzicht geeft in hoeveel tijd een moeder met haar kinderen doorbrengt", schrijft Piquet. "Moeder zijn betekent niet dat je geen leven, vrienden of carrière meer mag hebben. Vreemd dat dit nog steeds uitgelegd moet worden."

Het model en ambassadeur voor diverse modemerken combineert haar internationale werkzaamheden met de zorg voor een samengesteld gezin. Piquet heeft samen met Verstappen dochter Lily, die vorig jaar april ter wereld kwam. Daarnaast maakt ook de zevenjarige Penelope, afkomstig uit haar eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, deel uit van het huishouden in Monaco.

Verstappen stimuleert eigen loopbaan

Verstappen moedigt zijn vriendin volgens eerdere verklaringen juist aan om haar eigen ambities na te blijven jagen en buitenshuis projecten aan te pakken. Wanneer Piquet met Penelope op pad is in de Verenigde Staten of een drukke werkagenda heeft, neemt de coureur van Red Bull Racing thuis de zorg voor dochter Lily voor zijn rekening. In de Not Alone Podcast ging Piquet eerder al uitgebreid in op de taakverdeling en de balans tussen topsport en het gezinsleven.

"Hij moedigt me altijd aan om eropuit te gaan en te doen wat ik moet doen", legt Piquet uit over de steun die zij van haar partner ontvangt. "Ik ben trots op de partner die ik ben, op de moeder die ik ben, en ook op wie ik ben als persoon. We vervullen allemaal verschillende rollen. Soms moet ik ondersteunend zijn en bijvoorbeeld werk afzeggen, omdat ik met hem mee moet op reis of thuis wil blijven zodat de kinderen niet helemaal alleen zijn."

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