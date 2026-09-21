Verstappen sluit deelname 'gevaarlijke' race uit, Wolff geeft gesprekken met Masi toe | GPFans Recap

Het is raceweek voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

We zijn niet zes, maar vijf dagen verwijderd van de Formule 1 in Bakoe. De wedstrijd vindt namelijk plaats op de zaterdag. Ondertussen blikken Yuki Tsunoda en Toto Wolff terug. De Japanner wijst zijn grootste fout aan, toen hij vorig jaar de ploegmaat was van Max Verstappen. De Mercedes-teambaas geeft toe dat hij gedurende de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton gesprekken voerde met toenmalig wedstrijdleider Michael Masi. Verder sluit Verstappen uit dat hij gaat deelnemen aan rally's, zoals vader Jos dat doet, en komt Kelly Piquet met een felle reactie op Instagram.

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Tsunoda blikt terug op periode als teamgenoot van Verstappen en wijst naar "grootste fout"

Yuki Tsunoda ziet het kopiëren van de afstellingen van toenmalig stalgenoot Max Verstappen als de grootste fout tijdens zijn periode bij Red Bull Racing, zo laat de huidige invaller bij het zusterteam Racing Bulls nu weten. De poging om de specifieke setup van de viervoudig wereldkampioen over te nemen, pakte voor hem dan ook averechts uit. "Wat ik het meeste deed, en wat ik nu als de grootste fout van vorig jaar zie, was proberen de afstellingen na te bootsen, precies wat Max had", klonk het bij de Beyond The Grid-podcast. "Zelfs wetende dat wanneer ik aanvoelde dat de auto heel veel overstuur had, de afstelling van Max de auto in theorie nog slechter en gevoeliger maakte bij het veranderen van richting, of ervoor zorgde dat de auto meer gleed." Lees hier het hele artikel over de grootste fout van Yuki Tsunoda in 2025.

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Max Verstappen sluit deelname 'gevaarlijke' rallysport uit: 'Gezin zou 'nee' zeggen'

Max Verstappen sluit een toekomstige overstap naar de rallysport resoluut uit, ondanks de sterke prestaties van zijn vader Jos Verstappen in die discipline. De viervoudig F1-kampioen vindt het racen over smalle weggetjes met bomen langs de kant simpelweg te gevaarlijk. Tevens benadrukt de Red Bull Racing-coureur dat het vaderschap een doorslaggevende rol speelt bij deze beslissing. "Ik vind het cool en het is erg leuk, maar ik vind het gewoon te gevaarlijk", begon hij tegenover BILD. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en het rallyrijden.

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Wolff geeft gesprekken met Masi vóór AD21 toe: 'Dit is wat ik wilde voorkomen'

Toto Wolff heeft opnieuw teruggeblikt op de veelbesproken ontknoping van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Daarbij ging de Mercedes-teambaas in op zijn band met voormalig wedstrijdleider Michael Masi en het mislopen van het kampioenschap door Lewis Hamilton, nadat de Brit werd verslagen door Max Verstappen. Wolff benadrukt dat wat er gebeurde, nog altijd diepe sporen heeft nagelaten bij de Zilverpijlen, al heeft het team inmiddels wel vrede met hoe het seizoen is geëindigd. "Ik heb echt geprobeerd om met Michael te praten en hem het hele jaar door te begeleiden", begon Wolff bij de High Performance-podcast. "Ik zei: 'Luister, ik zit al heel lang in deze sport; luister naar de coureurs, wees niet altijd eigenzinnig bij het nemen van beslissingen en wees niet arrogant'. Ik heb dat geprobeerd in het belang van de sport, en uiteraard ook om te voorkomen dat wij als team kwetsbaar zouden zijn voor situaties die uiterst schadelijk hadden kunnen uitpakken." Lees hier het hele artikel over de gesprekken tussen Toto Wolff en Michael Masi.

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24H Dubai verhuist door aanhoudende spanningen naar Kyalami

De bekende langeafstandsrace 24H Dubai verhuist voor de editie van januari 2027 naar Zuid-Afrika en zal plaatsvinden op het Kyalami Grand Prix Circuit. Organisator Creventic heeft besloten de traditionele seizoensopener weg te halen van het Dubai Autodrome vanwege de aanhoudende onzekerheid in de Golfregio en de zware impact daarvan op de logistieke kosten en een betrouwbare transportplanning. Lees hier het hele artikel over nog een afgelaste race in het Midden-Oosten.

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Kelly Piquet haalt hard uit na kritiek op moederschap: 'Vreemd dat dit moet'

Kelly Piquet heeft op Instagram hard uitgehaald naar een volger die openlijk kritiek leverde op haar rol als moeder. De 37-jarige partner van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen deelde beelden van haar recente verblijf in New York, waarna een kritische reactie volgde dat Piquet alweer weg zou zijn bij haar dochters. Lees hier het hele artikel over de felle reactie van Kelly Piquet.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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