Max Verstappen heeft met een knipoog gereageerd op het nieuws dat Robin Räikkönen, de elfjarige zoon van voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen, is vastgelegd voor het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen grapt dat hij zijn felbegeerde zitje bij het topteam te zijner tijd wel wil afstaan wanneer het Finse talent klaar is voor de koningsklasse.

De renstal kondigde het contract met de jonge karter aan na afloop van het Grand Prix-weekend op het Autodromo Nazionale Monza. Räikkönen treedt vanaf 2027 officieel toe tot het Red Bull Junior Programme, maar kreeg tijdens het Italiaanse raceweekend alvast de gelegenheid om in de pitbox plaats te nemen in de Oracle Red Bull Racing RB22.

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Ontmoeting familie Räikkönen

Verstappen sprak voorafgaand aan de Grand Prix van Italië al persoonlijk met vader Kimi en diens zoon in de motorhome van de renstal. De Nederlander bleek al op de hoogte te zijn van de aanstaande samenwerking tussen de kampioensformatie en het jonge karttalent, zo liet hij weten aan de aanwezige media.

"Ja, ik ontmoette ze voor de race op zondag, ze zaten boven, dus ik had even kort gepraat met Kimi, met Robin, ja, het was goed. Als ze in de buurt zijn maak ik natuurlijk altijd even een praatje en ik wist natuurlijk al dat hij al getekend had. Dus ja, het is goed om te zien", vertelt Verstappen over het weerzien met zijn voormalige F1-collega en diens zoon.

Verstappen grapt Red Bull-stoeltje

Verstappen reageert vervolgens met de nodige humor op de vraag hoe hij de verdere ontwikkeling van de elfjarige coureur binnen de Red Bull-gelederen voor zich ziet. De Nederlander beseft dat er nog een lange weg te gaan is, maar sluit een doorstroming naar de F1 niet uit.

"Ja, wie weet, toch? Ik bedoel, misschien wel, misschien niet", zegt de Red Bull-kopman met een lach.Direct daarna doet hij er met een kwinkslag nog een schepje bovenop over een eventuele toekomstige aflossing van de wacht binnen het Oostenrijkse team: "Ik gok dat ze uiteindelijk ook een stoeltje voor hem nodig hebben in het team, dus nou ja, misschien ga ik wel aan de kant."

Räikkönen bouwt kartloopbaan

Räikkönen timmert ondanks zijn prille leeftijd al nadrukkelijk aan de weg in de internationale kartwereld. De jonge coureur, die in het rennerskwartier ook wel bekendstaat onder zijn bijnaam 'Ace', won in 2024 het Zwitserse Rotax Max Challenge-kampioenschap in de Micro Max-klasse en boekte overwinningen in de Mini-categorie op kartbanen in Wackersdorf, Cremona en Franciacorta. Zijn vader Kimi, die in 2007 de Formule 1-wereldtitel greep bij Ferrari, begeleidt zijn zoon intensief tijdens wedstrijden en trainingen.

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