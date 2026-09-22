Guenther Steiner heeft scherpe kritiek geuit op FIA-president Mohammed Ben Sulayem naar aanleiding van diens opmerkelijke uitspraken over Aston Martin en Fernando Alonso. Ben Sulayem gaf te kennen bereid te zijn om de Britse renstal te assisteren zodat de Spaanse routinier behouden kan blijven voor de sport.

Volgens de voormalig teambaas van Haas slaat de hoogste autosportbestuurder de plank daarmee echter volledig mis, omdat teams hun eigen problemen moeten oplossen en niemand automatisch recht heeft op een startbewijs. De ophef ontstond nadat Ben Sulayem publiekelijk stelde dat de autosportfederatie een meervoudig wereldkampioen als Alonso niet mag laten vertrekken door louter tegenvallend materiaal. Het team van eigenaar Lawrence Stroll beleeft met de AMR26 een uiterst moeizaam seizoen en presteert ver verwijderd van de voorste gelederen van het veld. Alle drie de punten die de formatie in de openingsfase van het kampioenschap wist te pakken, staan bovendien op naam van Alonso.

Artikel gaat verder onder video

Steiner hekelt bemoeienis autosportbond

Guenther Steiner laat in The Red Flags Podcast weten niets te moeten hebben van de gedachte dat het overkoepelende bestuursorgaan een helpende hand zou moeten bieden aan individuele teams. "Niemand verdient het om daar of waar dan ook te zijn. Niet alleen in de Formule 1. Je moet ervoor werken om er te zijn. Je moet er willen zijn, maar het niet verdienen. Wat betekent verdienen eigenlijk? Niemand verdient iets, naar mijn mening; in een sport en in het leven ligt dat iets anders. Aston Martin moet dat zelf uitzoeken, dat is hun probleem. Dat is niet het probleem van de federatie", stelt Steiner.

Volgens de uitgesproken analist is ieder team volledig zelf verantwoordelijk voor de prestaties op de baan, ongeacht de staat van dienst van de coureur in de auto. Steiner benadrukt dat de renstal over voldoende financiële armslag en faciliteiten beschikt om zelfstandig uit het dal te klimmen, waardoor een sportieve of technische interventie vanuit de regelgever volkomen misplaatst is.

Alonso behoeden voor roemloos afscheid

Mohammed Ben Sulayem motiveerde zijn opvatting eerder door te betogen dat een coureur met de statuur van Alonso op eigen voorwaarden afscheid moet kunnen nemen en niet gedwongen mag worden door ondermaatse techniek. "Op geen enkele manier kunnen we toestaan dat Fernando vertrekt – Alonso, een geweldig kampioen – alleen vanwege de omstandigheden. Zo hoor je het toneel niet te verlaten. Hij moet succesvol zijn en pas vertrekken wanneer hij dat zelf wil, en niet omdat hij vanwege zijn prestaties wordt gedwongen om te stoppen", verklaarde Ben Sulayem.

De president van de federatie sprak zijn zorgen uit nu Aston Martin achterop raakt, ondanks de eerdere komst van topontwerper Adrian Newey en het fabriekspartnerschap met motorleverancier Honda. Een woordvoerder van de organisatie nuanceerde naderhand de woorden en verwees naar het bestaande ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities), waarmee achterblijvende motorfabrikanten extra ontwikkelingsruimte kunnen krijgen. Maar de expliciete bescherming van een individuele coureur stuitte desondanks op veel weerstand.

Steiner trekt fel van leer met voorbeeld Cadillac

Guenther Steiner veegt de argumenten resoluut van tafel door direct te verwijzen naar andere renstallen die het zwaar hebben, zoals debutant Cadillac. "Dus wat zou Cadillac dan moeten zeggen? 'Oh, we verdienen het om beter te presteren. We hebben wat hulp nodig.' Zij hebben trouwens heel veel hulp nodig, veel meer dan Aston Martin, want Aston Martin kan zichzelf helpen en dat zullen te zijner tijd ook gaan doen", aldus Steiner.

Gerelateerd