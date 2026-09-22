close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

'Groot verschil tussen Verstappen en Leclerc pijnlijk blootgelegd door Hamilton'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

'Groot verschil tussen Verstappen en Leclerc pijnlijk blootgelegd door Hamilton'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Formule 1-analist Peter Windsor ziet een opvallende reden voor de huidige problemen van Charles Leclerc bij Ferrari. Volgens de Britse analist heeft de komst van teamgenoot Lewis Hamilton onbedoeld een averechts effect op de Monegask. Leclerc zou de weg kwijtraken in de enorme berg aan telemetriedata van de zevenvoudig wereldkampioen. Waar de Scuderia probeert om Leclerc richting de afstelling en rijstijl van Hamilton te duwen, krijgt Max Verstappen bij Red Bull Racing juist alle vrijheid om op zijn eigen gevoel te vertrouwen.

De onderlinge verhoudingen bij de Italiaanse renstal zijn na veertien Grands Prix duidelijk terug te zien in het wereldkampioenschap. Hamilton bezet met 191 punten de derde plek in het klassement, terwijl Leclerc met 167 punten volgt op de vijfde positie. Hoewel Leclerc eerder dit racejaar nog wist te zegevieren tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone, wisselt hij sterke optredens af met moeizame weekenden en uitvalbeurten. Windsor stelt vast dat Ferrari de plank misslaat door Leclerc te veel te belasten met de prestaties en data van zijn stalgenoot.

Verschil in rijstijl breekt Leclerc op

Peter Windsor legt uit dat de technische eigenschappen van de huidige bolide naadloos aansluiten op de specifieke gewoontes van Hamilton, maar haaks staan op wat Leclerc nodig heeft. "Ik denk dat een van de redenen waarom Charles dit jaar problemen heeft gehad, is dat er te veel informatie en te veel telemetrie was. Charles kreeg problemen toen hij naar alles begon te kijken wat Lewis deed, want hij rijdt eigenlijk heel anders dan Lewis", opent Windsor zijn analyse.

De Britse analist wijst erop dat met name het energiemanagement van de huidige krachtbron vraagt om een specifieke stuur- en remtechniek: "Lewis deed het beter als het ging om begrijpen hoe hij het energiebeheer van de motor moest aanpakken. Veel daarvan was vreemd voor Charles. Voor Lewis was het niet zo vreemd, omdat hij sinds 2022 al lange tijd meer in een rechte lijn remt en vrij laat instuurt. Charles deed dat niet. Dat heeft tegen hem gewerkt."

In de huidige tussenstand van het wereldkampioenschap gaan Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell aan de leiding, terwijl het Ferrari-duo daarachter strijdt om de aansluiting met de top.

Aanpak Red Bull Racing met Verstappen als voorbeeld

Max Verstappen ervaart bij Red Bull Racing een compleet andere werkwijze dan Leclerc in Maranello meemaakt, zo benadrukt Windsor. De analist adviseert renstallen om coureurs niet te overspoelen met telemetrie. "Wanneer je zo'n probleem hebt, is het bijna beter om het niet ingewikkelder te maken met te veel data. Zeg gewoon tegen de coureur: Dit is wat je moet bereiken, ga het maar voor elkaar krijgen", aldus Windsor. Volgens hem hanteert de leiding van Red Bull precies die filosofie: "Ik denk dat Red Bull dat met Max heeft gedaan. Ik krijg niet de indruk dat ze heel vaak tegen Max zeggen: Je moet hier meer in een rechte lijn remmen, of je moet dit of dat doen."

Het respect voor de natuurlijke rijstijl van de coureur ontbreekt volgens Windsor momenteel aan de overkant bij Ferrari. "Ze gaan daar heel subtiel mee om, omdat ze respecteren wat hij in de raceauto wil doen. Bij Charles was het volgens mij: Het werkt voor Lewis, dit is de telemetrie, dit doet hij, dit is de vergelijking en dit moet jij doen", schetst hij het verschil in begeleiding.

Minder data met Sainz of Bearman

Oliver Bearman of voormalig teamgenoot Carlos Sainz had volgens Windsor tot aanzienlijk minder ruis geleid voor Leclerc. Met een minder dominante factor naast zich had de Monegask meer ruimte gehad om zijn eigen ritme te ontdekken, stelt de analist vast. "Ik denk dat hij daar de weg is kwijtgeraakt. Als Bearman of Carlos Sainz in de andere auto had gezeten, denk ik dat Charles wat meer met rust was gelaten om zijn eigen weg te vinden, zoals Max zijn eigen weg mocht vinden."

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan

Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan

  • Gisteren 14:48
  • 20
Wolff geeft gesprekken met Masi vóór AD21 toe: 'Dit is wat ik wilde voorkomen'

Wolff geeft gesprekken met Masi vóór AD21 toe: 'Dit is wat ik wilde voorkomen'

  • Gisteren 10:54
  • 8
Enorme achterstand Verstappen in de Formule 1 verklaard: "Daarom kan dat niet"

Enorme achterstand Verstappen in de Formule 1 verklaard: "Daarom kan dat niet"

  • 53 minuten geleden
FIA hakt knoop door: Formule 1-races definitief ingekort vanaf seizoen 2027

FIA hakt knoop door: Formule 1-races definitief ingekort vanaf seizoen 2027

  • 2 uur geleden
  • 1
Red Bull geeft Verstappen gelijk en heeft pijnlijke boodschap: 'Kunnen we dit jaar niet meer oplossen'

Red Bull geeft Verstappen gelijk en heeft pijnlijke boodschap: 'Kunnen we dit jaar niet meer oplossen'

  • Gisteren 16:29
  • 3
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje

F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje

  • 19 september 2026 19:26
  • 13

Net binnen

10:23
Hadjar keert na absentie van twee races terug bij Red Bull in Bakoe
09:58
Enorme achterstand Verstappen in de Formule 1 verklaard: "Daarom kan dat niet"
08:41
FIA hakt knoop door: Formule 1-races definitief ingekort vanaf seizoen 2027
08:16
Hamilton en Kardashian in de schijnwerpers bij opening Lucas Museum in LA
06:59
Ben Sulayem wil Aston Martin helpen om Alonso in F1 te houden en dat zorgt voor kritiek
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

Gisteren 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

Gisteren 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

Gisteren 12:32
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe? Schema in Bakoe

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

Gisteren 06:59 1
Ontdek het op Google Play
x