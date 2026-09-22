Enorme achterstand Verstappen in de Formule 1 verklaard: "Daarom kan dat niet"

Max Verstappen wacht dit Formule 1-seizoen nog altijd op zijn eerste Grand Prix-overwinning. Volgens voormalig Formule 1-coureur en analist Marc Surer kan de viervoudig wereldkampioen zijn specifieke kwaliteiten door de technische reglementen een stuk minder goed kwijt. In gesprek met het Duitse platform Formel1.de legt de Zwitser uit dat Verstappen vooral hinder ondervindt van de manier waarop de huidige bolides energie moeten beheren.

De Limburger rijdt al sinds 2016 onafgebroken voor Red Bull Racing en wist in ieder afzonderlijk seizoen minstens één race op zijn naam te schrijven. Met de RB22 bleef die zege tot dusver echter uit. Toch liet Verstappen in Madrid met een tweede plaats zien dat hij voor de derde keer dit jaar dicht bij de hoogste trede van het podium kan eindigen.

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Beperkingen door regels en accu opladen

Surer legt uit dat de technische voorschriften coureurs dwingen om anders om te gaan met het ingaan van bochten, wat direct botst met de natuurlijke kracht van de Nederlandse kopman: "In auto's met het grondeffect kon hij met hoge snelheid de bochten ingaan. Dan zei ik wel eens: hij haalt de bocht niet, maar dat lukte hem wel. Dat zijn de vaardigheden van Max als coureur. En nu moet hij zo'n stomme accu opladen", vertelt de voormalig coureur van onder meer Arrows.

Door de noodzaak om elektrische energie terug te winnen, verdwijnt er volgens de analist een aanzienlijk deel van de traditionele aanvalslust in de remzones: "Hij komt dus veel langzamer op een bocht afgereden, omdat hij aan het opladen is. Hij kan zijn kwaliteiten met deze reglementen dus niet meer zo goed benutten. Ik denk dat er bij hem iets verloren gaat."

Teamgenoten zitten korter op Verstappen

Isack Hadjar en Liam Lawson kunnen de snelheid van de Limburger dit jaar opvallend beter evenaren dan eerdere stalgenoten bij de Oostenrijkse renstal. Die kleinere onderlinge marge is volgens Surer echter niet uitsluitend te danken aan de progressie van de overige coureurs, maar vloeit rechtstreeks voort uit de beperkingen van het materiaal.

"Soms zijn er technische problemen en soms doet de auto gewoon niet wat je wilt, maar ik denk dat de reden dat zijn teamgenoten dichterbij zitten, er vooral mee te maken heeft dat hij zijn vaardigheden niet meer zo goed kan benutten", constateert de Zwitser.

Moeizame start van RB22

Verstappen kende een bijzonder stroeve openingsfase van het racejaar, waarin de RB22 simpelweg niet over de snelheid beschikte om mee te vechten om de podiumposities. De coureur moest destijds geregeld genoegen nemen met klasseringen rond de vijfde en zesde positie, wat volgens Surer begrijpelijkerwijs invloed had op de scherpte achter het stuur.

"Ik bedoel, het is toch logisch dat als iemand op plaats vijf of zes rijdt, hij dan misschien niet meer het onderste uit de kan haalt. Hij ziet misschien ook wel dat hij niet veel meer kan bereiken. Dat kun je hem niet kwalijk nemen", verklaart de analist, die de laatste weken wel weer een duidelijke omslag ziet. "Ik heb wel het gevoel dat we nu weer de oude Max zien, nu hij weer vooraan meedoet. Een paar races geleden was ik daar niet zo zeker van."

Vertrouwen in overwinning

Surer heeft er desondanks alle vertrouwen in dat de zegetocht van Verstappen niet zonder succes zal eindigen dit racejaar. Nu de bolide van de constructeur beter aansluit bij de topteams, liggen er volgens hem voldoende kansen in het verschiet.

"Ze hebben nu een redelijk competitieve auto. Hij kan vooraan meerijden en hij zal het ook waarmaken als hij de kans heeft. Ik geloof dan ook dat hij nog een Grand Prix zal winnen", besluit de ervaren commentator. "Ik geloof in Max. Hij zal nog wel een wedstrijd gaan winnen. Misschien gaat het ergens ook wel regenen."

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