Steiner over invloed van de auto op Verstappen: 'Zet Max erin en het lukt niet'

Guenther Steiner is van mening dat de bolide en de operationele kant van een Formule 1-team voor zo'n tachtig procent het succes bepalen. Volgens de voormalig Haas-teambaas zou zelfs viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volstrekt kansloos zijn in een auto uit het middenveld. Een buitengewone coureur kan volgens hem pas het verschil maken op het moment dat het totale pakket al meedoet om de voorste posities.

Te gast bij de Lemonade Stand-Podcast legt de Italiaans-Amerikaanse autosportpersoonlijkheid uit dat de verhouding tussen mens en machine in de koningsklasse dikwijls verkeerd wordt ingeschat. Volgens de voormalig teambaas kan zelfs een minder hoog aangeschreven coureur naar een overwinning rijden zodra het materiaal superieur is, terwijl een wereldkampioen in een ondermaatse wagen met geen mogelijkheid het verschil kan forceren.

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Belang van het materiaal

Steiner verduidelijkt hoe de verhoudingen op de grid volgens hem exact in elkaar steken en waarom de auto veruit de belangrijkste factor is: "Ik leg het altijd op deze manier uit. De slechtste coureur in een goede auto kan winnen. En er zijn op dit moment natuurlijk geen echt slechte coureurs in de Formule 1. Hij zal misschien geen wereldkampioen worden, maar hij kan wel races winnen", legt hij uit.

Wanneer de techniek echter tekortschiet, kan geen enkele coureur dat fundament compenseren, zo vervolgt hij: "De beste coureur in de slechtste auto kan helemaal niets winnen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de auto is. Ik zou zeggen dat de auto en alles wat bij het team hoort, zoals bandenwissels en dergelijke, ongeveer tachtig procent bepalen."

Vergelijking met situatie Fernando Alonso

Steiner haalt Verstappen aan om zijn theorie te staven en maakt daarbij een directe vergelijking met Aston Martin. "De coureur maakt natuurlijk wel het verschil wanneer je over een topauto beschikt. Als je die coureurs buiten de top vier teams zet, als je Max Verstappen bijvoorbeeld in een Aston Martin zet, dan kun je het gewoon niet doen. Kijk maar naar Alonso. Hij is een van de beste coureurs, maar hij kan helemaal niets doen", stelt hij over de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Die overige twintig procent van het sportieve resultaat komt volgens de analist pas om de hoek kijken wanneer een team beschikt over een auto die voorin kan meedoen. Zonder een wagen die qua aerodynamica en motorische slagkracht aan de top meedraait, is zelfs uitzonderlijk talent niet toereikend om zeges uit het vuur te slepen.

Ervaringen bij Haas en oordeel over Lance Stroll

De oud-teambaas blikt ook terug op zijn eigen tijd bij de Amerikaanse renstal van Haas en legt uit waarom hij in de beginjaren bewust koos voor coureurs met de nodige ervaring. "Ik wilde niet dat de coureur de zwakste schakel zou zijn. Ik wilde ervaren coureurs, omdat het team onervaren was. Zo kon je dat deels compenseren. Een coureur met ervaring heeft op verschillende plekken gewerkt en kan het team ook motiveren", aldus Steiner.

Gevraagd naar het huidige rijdersveld benadrukt hij dat er vandaag de dag eigenlijk geen coureurs rondrijden die het vereiste niveau missen, al noemt hij Lance Stroll als uitzondering wat betreft achtergrond: "Ik denk dat er op dit moment maar één is. Ik denk niet dat Lance Stroll zo slecht is als mensen hem neerzetten."

Het grootste heikele punt van de Canadees schuilt volgens hem in diens houding en uitstraling. "Ik denk dat zijn houding hem niet helpt. Hij straalt soms bijna uit alsof hij hier helemaal niet wil zijn. Daarom krijgt hij veel negatieve kritiek", oordeelt hij over de coureur.

Daarbij trekt hij een vergelijking met eerdere tijden in de sport waarin zogeheten 'paydrivers' vaker de overstap maakten zonder de juiste capaciteiten: "Zoals ik eerder al zei: er is op dit moment geen slechte coureur in de Formule 1. Vroeger had je soms iemand die veel geld meenam en eigenlijk niet het niveau had waarop hij hoorde te zitten. Lance Stroll is geen slechte coureur. Het is vooral zijn houding die de verkeerde indruk geeft."

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