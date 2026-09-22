Hadjar keert na polsblessure terug bij Red Bull in Bakoe: 'Kan niet wachten'
Hadjar keert na polsblessure terug bij Red Bull in Bakoe: 'Kan niet wachten'Maak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar keert aankomend weekend officieel terug in de cockpit bij Red Bull tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De coureur heeft na een herstelperiode van een maand vanwege een polsblessure groen licht gekregen van de medische staf.
De 21-jarige Frans-Algerijnse coureur liep de kwetsuur in juli tijdens de zomerstop op door het raken van een bokszak, waardoor hij de Grands Prix van Zandvoort, Monza en Madrid noodgedwongen aan zich voorbij moest laten gaan. Liam Lawson nam gedurende die drie raceweekenden het stuur over als tijdelijke vervanger. Nadat een recente simulatorsessie in Milton Keynes succesvol verliep voor Hadjar, keert Lawson nu weer terug naar Racing Bulls.
Herstelproces
Hadjar geeft toe dat de verplichte rustperiode zowel mentaal als fysiek een flinke omschakeling van hem vroeg. In de officiële vooruitblik van de renstal kijkt hij terug op de voorbije periode: "Ik kan niet wachten om weer in mijn auto te stappen. De afgelopen maand is erg lastig voor me geweest; het is voor het eerst in mijn leven dat ik niet kon racen en dat is een vreemd gevoel om aan te wennen. Zodra ik de blessure opliep, ben ik me volledig gaan focussen op mijn herstel zodat ik zo snel mogelijk weer terug kon keren."
Daarnaast is de Fransman te spreken over de voorzichtige en geduldige aanpak van het team. "Ik wil Laurent en het team bedanken voor hun geduld tijdens dit proces; het was belangrijk om de beslissing niet te haasten en nu voel ik me klaar om weer te doen waar ik het beste in ben: rijden", besluit Hadjar. Tot aan zijn kwetsuur beleefde hij een uitstekend debuutjaar bij het topteam, waarin hij met onder meer een podiumplek (derde) in Monaco al 71 WK-punten wist te verzamelen en de achtste positie in het klassement bezet.
Stratencircuit Bakoe
Op het veeleisende stratencircuit in Azerbeidzjan, waar het raceweekend vanwege een lokale herdenkingsdag al op donderdag van start gaat met de eerste vrije training, weet Hadjar dat een foutje meteen fataal kan zijn. "Bakoe is een uniek circuit waar je vanaf het allereerste begin van het weekend volledig op geconcentreerd moet zijn. Hoewel het een behoorlijke pauze is geweest sinds ik voor het laatst in de auto zat, was onze simulatorsessie positief en ik kijk er naar uit om vliegend van start te gaan."
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