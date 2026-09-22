De FIA onderzoekt mogelijke ingrijpende wijzigingen aan het zogeheten ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities) voor het Formule 1-seizoen van 2027, zo meldt The Race.

Het overkoepelende autosportorgaan wil met deze herziening een tweeledig doel bereiken: enerzijds het inhaalmechanisme aan de kop van het veld corrigeren en anderzijds het worstelende fabrieksproject van Lawrence Stroll en motorpartner Honda van broodnodige ondersteuning voorzien. De discussies over de technische reglementen zijn de afgelopen periode in een stroomversnelling geraakt nadat Stroll bij de autosportbond aandrong op extra assistentie voor Aston Martin. Waar het ADUO-systeem oorspronkelijk in het leven werd geroepen als vangnet voor motorleveranciers die bij de overgang naar de 2026-motorreglementen de plank missloegen, leidde de huidige meetmethode tot scheve verhoudingen op de grid. De ranglijsten werden namelijk uitsluitend gebaseerd op het vermogen van de verbrandingsmotor (ICE) in plaats van het totale vermogen van de hybride aandrijflijn. Daardoor werd Red Bull Powertrains aangewezen als de absolute benchmark en uitgesloten van upgrades, terwijl kampioenschapsleider Mercedes juist wél extra ontwikkelingsruimte en budget binnen de kostenlimiet ontving.

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Verbeteringen

Nikolas Tombazis, de single-seater director van de autosportbond, erkent tegenover het Britse medium dat het huidige systeem ondanks de betrouwbare data niet vlekkeloos functioneert. "Ik denk dat onze meting, naar mijn mening, zeer nauwkeurig is gebleken. Dat gezegd hebbende, heeft alles goed gewerkt? Nee, omdat mensen uiteraard niet tevreden zijn enzovoort. Dus moeten we nadenken over verbeteringen in de toekomst? Ja, dat zou ik wel zeggen", stelt Tombazis over de huidige situatie.

Volgens de technisch directeur stelde de bond tijdens eerdere overleggen voor om bredere parameters mee te nemen, maar wilden de fabrikanten de meetmethode toen zo eenvoudig mogelijk houden. "We boden aan of we bepaalde dingen wilden overwegen, zoals de turbodrukken, of de turbodiameters, of de werking van de plenumtemperatuur bijvoorbeeld, en dat soort zaken. Het universele standpunt van de fabrikanten van de power units destijds was dat we het simpel moesten houden", legt Tombazis uit. De autosportbond onderzoekt nu opties om het systeem voor 2027 grondig te moderniseren, mogelijk gecombineerd met verhoogde brandstofstroomsnelheden.

Verdeeldheid

Toto Wolff laat weten open te staan voor reglementsaanpassingen om de sport als geheel gezond en competitief te houden. Eerder sprak FIA-president Mohammed Ben Sulayem tijdens de Spaanse Grand Prix al publiekelijk zijn wens uit om Honda te hulp te schieten, nadat de Japanse formatie eerder al een steunpakket van 19 miljoen dollar ontving (bestaande uit 11 miljoen dollar extra budgetruimte en 8 miljoen dollar aan leningen). "Ik denk dat ADUO is ontworpen als een inhaalmechanisme", verklaart Wolff. "Die formule werd ontgrendeld voor Honda, en ze hebben meer nodig. Het gesprek dat de president met velen van ons voerde, is dat we al deze topconstructeurs in de sport willen hebben. We willen dat ze competitief en succesvol zijn. We hebben de besten van de besten in de sport nodig, en soms hebben we misschien een aanpassing nodig."

Ook Laurent Mekies toont begrip voor de situatie, al wijst de Red Bull-teambaas erop dat dergelijke ingrepen gepaard moeten gaan met een oplossing voor de huidige fouten. "We kunnen het niet over alles eens zijn, maar als belanghebbenden van de sport zullen we, als er een situatie is die gerepareerd moet worden, of die ondersteund moet worden, normaal gesproken oplossingen vinden", stelt Mekies. "Ik weet zeker dat we op enig moment gaan zitten en de toekomst van de ADUO-reglementen en de tekortkomingen zullen bespreken. We kennen sommige daarvan, en ik weet zeker dat er nog een paar andere zijn om aan te pakken."

Het plan

Volgens de berichtgeving streeft de FIA voor 2027 naar een algehele herziening van het ADUO-systeem. Daarbij wil het bestuursorgaan overstappen naar een beoordeling op basis van de totale hybride-output in plaats van enkel de verbrandingsmotor, aangevuld met mogelijke aanpassingen aan de brandstofstroomsnelheden en technische parameters om fabrikanten zoals Honda en Aston Martin een eerlijkere kans op herstel te bieden. Om reglementaire aanpassingen door te voeren in het Power Unit Advisory Committee (PUAC) is de instemming van ten minste vier van de zes fabrikanten vereist, een onderwerp dat naar verwachting tijdens de komende bijeenkomst van de F1 Commission op tafel komt.





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