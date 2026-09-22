Verstappen op scherp voor Bakoe: 'Dit positieve momentum vasthouden'
Verstappen op scherp voor Bakoe: 'Dit positieve momentum vasthouden'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen blikt met veel vertrouwen vooruit op de Grand Prix van Azerbeidzjan. De coureur van Red Bull Racing hoopt op het stratencircuit in Bakoe de stijgende lijn van de afgelopen periode door te trekken.
In Madrid moest Verstappen op het Spaanse stratencircuit alleen Kimi Antonelli voor zich dulden en pakte hij een sterke tweede plaats, een positief momentum dat de renstal graag wil vasthouden. Het raceweekend in Bakoe wijkt dit jaar overigens af van de traditionele opzet, aangezien de hoofdrace op zaterdag wordt verreden in verband met een lokale herdenkingsdag. Verstappen benadrukt dat het team de afgelopen periode hard heeft gewerkt om de afstelling van de wagen verder te verfijnen: "Madrid was een goed resultaat voor ons en het team heeft hard gewerkt om dit positieve momentum vast te houden, zodat we ervoor zorgen dat we de prestaties van de auto maximaliseren in Bakoe."
Baku City Circuit
Verstappen legt uit dat het Baku City Circuit een bijzonder compromis vraagt van de coureurs en engineers. De baan combineert immers een extreem lang recht stuk langs de boulevard met een zeer technische en smalle passage rond de kasteelmuur. "Het circuit is een combinatie van lange rechte stukken, dus je hebt goede efficiëntie nodig maar ook voldoende downforce om door de krappe bochten te komen, vooral in de tweede sector. Het is een uitdagend, technisch straatcircuit, maar het is gaaf om te rijden", analyseert hij.
Rentree Hadjar
Isack Hadjar keert dit weekend terug in de tweede Red Bull-bolide, nadat hij drie wedstrijden moest toekijken door een polsblessure. De jonge Fransman liep deze kwetsuur op tijdens een bokstraining in de zomerstop en werd tijdens de wedstrijden in Zandvoort, Monza en Madrid tijdelijk vervangen door Liam Lawson. Verstappen kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking: "We hebben de afgelopen races goede stappen gezet met de auto en we hebben hier goede herinneringen. Het is ook geweldig dat Isack is hersteld van zijn blessure en dat hij voor deze race weer in de auto zit."
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