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De FIA heeft het officiële tijdschema vastgesteld voor de persconferenties rondom de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Op het Baku City Circuit schuiven coureurs en teambazen op woensdag 23 september en donderdag 24 september aan om de internationale media te woord te staan in de aanloop naar het raceweekend.

Het raceweekend in de Azerbeidzjaanse hoofdstad vormt de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap op het 6,003 kilometer lange stratencircuit. De Grand Prix wordt niet op zondag, maar al op zaterdag 26 september verreden vanwege de nationale herdenkingsdag 'Day of Remembrance' op zondag 27 september. Door dit aangepaste programma gaan ook alle verplichte media-activiteiten van de Formule 1-teams een dag eerder van start dan gebruikelijk in een raceweek, wat onder meer terugkeerder Isack Hadjar meteen in de schijnwerpers zet.

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Persconferenties coureurs

Leclerc opent op woensdag 23 september om 13:30 uur lokale tijd [11:30 uur in Nederland] de eerste perssessie namens Ferrari. De Monegask deelt de perszaal met Hadjar, die bij Red Bull zijn rentree viert na een afwezigheid van drie races door een polsblessure. Ook Williams-coureur Alex Albon schuift tijdens dit eerste halfuur aan om vooruit te blikken op het raceweekend.

Om 14:00 uur [12:00 uur in Nederland] volgt het tweede deel van de rijderspersconferentie. Daarin nemen Sergio Pérez van Cadillac, Oscar Piastri van McLaren en George Russell namens Mercedes plaats achter de microfoons. Na de kwalificatie op vrijdag en direct na afloop van de race op zaterdag organiseert de autosportbond bovendien de reguliere persmomenten voor de respectievelijke top drie van de sessies.

Teambazen

Mattia Binotto verschijnt op donderdag 24 september om 14:30 uur lokale tijd [12:30 uur in Nederland] in de perszaal namens het Audi-project. De topman wordt geflankeerd door Haas-teambaas Ayao Komatsu en Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Voor Mekies biedt de persconferentie de ideale gelegenheid om nader in te gaan op de terugkeer van Hadjar binnen de Oostenrijkse renstal.

Rentree Hadjar

Hadjar staat tijdens de mediasessies extra in het middelpunt van de belangstelling vanwege zijn fysieke herstel. De Fransman moest de afgelopen drie Grands Prix noodgedwongen toekijken na het oplopen van een polsblessure, maar heeft van de medische staf inmiddels groen licht gekregen om weer in actie te komen op het stratencircuit van Bakoe.

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