close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
FIA maakt tijdschema persconferenties GP Azerbeidzjan in Bakoe bekend

FIA maakt tijdschema persconferenties GP Azerbeidzjan in Bakoe bekend

FIA maakt tijdschema persconferenties GP Azerbeidzjan in Bakoe bekend — Foto: © IMAGO

FIA maakt tijdschema persconferenties GP Azerbeidzjan in Bakoe bekend

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De FIA heeft het officiële tijdschema vastgesteld voor de persconferenties rondom de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Op het Baku City Circuit schuiven coureurs en teambazen op woensdag 23 september en donderdag 24 september aan om de internationale media te woord te staan in de aanloop naar het raceweekend.

Het raceweekend in de Azerbeidzjaanse hoofdstad vormt de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap op het 6,003 kilometer lange stratencircuit. De Grand Prix wordt niet op zondag, maar al op zaterdag 26 september verreden vanwege de nationale herdenkingsdag 'Day of Remembrance' op zondag 27 september. Door dit aangepaste programma gaan ook alle verplichte media-activiteiten van de Formule 1-teams een dag eerder van start dan gebruikelijk in een raceweek, wat onder meer terugkeerder Isack Hadjar meteen in de schijnwerpers zet.

Persconferenties coureurs

Leclerc opent op woensdag 23 september om 13:30 uur lokale tijd [11:30 uur in Nederland] de eerste perssessie namens Ferrari. De Monegask deelt de perszaal met Hadjar, die bij Red Bull zijn rentree viert na een afwezigheid van drie races door een polsblessure. Ook Williams-coureur Alex Albon schuift tijdens dit eerste halfuur aan om vooruit te blikken op het raceweekend.

Om 14:00 uur [12:00 uur in Nederland] volgt het tweede deel van de rijderspersconferentie. Daarin nemen Sergio Pérez van Cadillac, Oscar Piastri van McLaren en George Russell namens Mercedes plaats achter de microfoons. Na de kwalificatie op vrijdag en direct na afloop van de race op zaterdag organiseert de autosportbond bovendien de reguliere persmomenten voor de respectievelijke top drie van de sessies.

Teambazen

Mattia Binotto verschijnt op donderdag 24 september om 14:30 uur lokale tijd [12:30 uur in Nederland] in de perszaal namens het Audi-project. De topman wordt geflankeerd door Haas-teambaas Ayao Komatsu en Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Voor Mekies biedt de persconferentie de ideale gelegenheid om nader in te gaan op de terugkeer van Hadjar binnen de Oostenrijkse renstal.

Rentree Hadjar

Hadjar staat tijdens de mediasessies extra in het middelpunt van de belangstelling vanwege zijn fysieke herstel. De Fransman moest de afgelopen drie Grands Prix noodgedwongen toekijken na het oplopen van een polsblessure, maar heeft van de medische staf inmiddels groen licht gekregen om weer in actie te komen op het stratencircuit van Bakoe.

Gerelateerd

Grand Prix van Azerbeidzjan Bakoe Baku City Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hadjar keert na polsblessure terug bij Red Bull in Bakoe: 'Kan niet wachten'

Hadjar keert na polsblessure terug bij Red Bull in Bakoe: 'Kan niet wachten'

  • 3 uur geleden
Dít is de weersverwachting voor het raceweekend in Azerbeidzjan

Dít is de weersverwachting voor het raceweekend in Azerbeidzjan

  • Gisteren 18:23
Hadjar wacht zware vuurdoop in Bakoe na herstel van polsbreuk

Hadjar wacht zware vuurdoop in Bakoe na herstel van polsbreuk

  • Vandaag 12:00
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

  • Gisteren 06:59
  • 1
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

  • Gisteren 20:04
Red Bull verstandig als Hadjar aan de zijlijn blijft: 'Een crash in Bakoe kan het erger maken'

Red Bull verstandig als Hadjar aan de zijlijn blijft: 'Een crash in Bakoe kan het erger maken'

  • Gisteren 14:09

Net binnen

15:46
Red Bull geeft Verstappen gelijk over RB22: 'Oplossing pas in 2027'
14:58
'FIA overweegt grote ingreep in ADUO-regels om Honda en F1-veld te helpen'
13:24
Verstappen op scherp voor Bakoe: 'Dit positieve momentum vasthouden'
12:41
Hadjar keert na polsblessure terug bij Red Bull in Bakoe: 'Kan niet wachten'
12:00
Hadjar wacht zware vuurdoop in Bakoe na herstel van polsbreuk
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

Gisteren 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

Gisteren 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

Gisteren 12:32
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe? Schema in Bakoe

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

Gisteren 06:59 1
Ontdek het op Google Play
x