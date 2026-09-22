Colapinto openhartig over bizar seksverbod voor races: 'Slechter presteren'
Colapinto openhartig over bizar seksverbod voor races: 'Slechter presteren'Maak ons je Google-favoriet
Formule 1-coureur Franco Colapinto heeft in het Spaanse televisieprogramma La Revuelta opmerkelijke details onthuld over zijn voorbereiding op raceweekenden.
De 23-jarige coureur van Alpine legt zichzelf een strikt verbod op masturbatie en seksuele activiteiten op voor wedstrijden om zijn fysieke prestaties achter het stuur niet in gevaar te brengen. Colapinto verklaart tegenover de presentator dat hij door de overvolle racekalender en de strenge leefregels al ruim een maand geen seks heeft gehad. Gevraagd naar zijn recente seksuele escapades reageert de Argentijn met een veelzeggende glimlach: "Nee, ik ben bij heel veel races betrokken geweest."
Strikte regels
Fernando Belasteguin, voormalig nummer een van de wereld in padel en sportbegeleider van de coureur, zit achter dit opmerkelijke leefpatroon. Volgens de sportbegeleider zou een zaadlozing vlak voor een Grand Prix fataal zijn voor het testosterongehalte en daarmee de prestaties op de baan benadelen. Colapinto legt de logica achter het celibaat haarfijn uit: "Degene die mijn sportieve kant beheert, Fernando Belasteguin, zegt dat het verboden is om te ejaculeren voor een raceweekend of voor een race, omdat een laag testosterongehalte ervoor zorgt dat je slechter presteert. Je moet voor jezelf zorgen", zo besluit de coureur die het finishen dus moet beperken tot op het asfalt.
Parallellen
Pep Guardiola hanteerde in het topvoetbal bij Manchester City eveneens al eens strikte richtlijnen rondom het seksleven van zijn selectie om topprestaties af te dwingen. Oud-speler Samir Nasri bracht die tactiek van de Spaanse trainer eerder al naar buiten: "Hij verbood een hoop dingen in de keuken, maar de grootste anekdote is dat hij zegt dat degenen die voor een vrije dag seksuele betrekkingen willen hebben, dat voor middernacht moeten doen. En dat is dan met een vrije dag de volgende dag. Dat komt omdat hij wil dat je een goede nachtrust hebt." Ook bokser Tyson Fury legde zichzelf in het verleden al eens een seksverbod van drie maanden op in de aanloop naar een groot gevecht.
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