Rafael Câmara is hard op weg naar een vast Formule 1-zitje bij het team van Haas voor het seizoen van 2027. Volgens berichtgeving van het Italiaanse platform AutoRacer is de overstap van het Braziliaanse talent naar de Amerikaanse renstal bijna rond.

Vanaf 2027 zou hij bij de renstal de teamgenoot moeten worden van Oliver Bearman. Een overstap die ook automatisch het einde van Esteban Ocon zou betekenen. De versnelling rondom de overgang van de jonge coureur is grotendeels te danken aan teameigenaar Gene Haas, die zich nadrukkelijk over het rijdersvraagstuk heeft gebogen naast de lopende technische evaluaties van teambaas Ayao Komatsu.

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Selectietraject

De eigenaar van het team gaf met zijn voorkeur voor Câmara de doorslag na een zorgvuldig selectieproces. Komatsu had oorspronkelijk een shortlist van vijf coureurs opgesteld om de opties voor de toekomst grondig in kaart te brengen. Na een reeks intensieve tests werd dat aantal teruggebracht tot twee serieuze kanshebbers: Câmara en Leonardo Fornaroli. De uiteindelijke keuze voor de Braziliaan betekent overigens geenszins dat Fornaroli tekortschoot; de Italiaan maakte juist veel indruk met zijn grondige voorbereiding en behoorde tot de hoogst aangeschreven kandidaten binnen de renstal, maar de persoonlijke steun van Haas gaf uiteindelijk het beslissende zetje.

Testen in Imola

Câmara combineert zijn huidige raceprogramma in de Formule 2 met de rol van test- en reservecoureur bij Scuderia Ferrari. In die functie werkte hij al een specifiek Formule 1-testtraject af voor het team. Zo kwam hij op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola al in actie met de Ferrari SF-25 om een officiële bandentest voor Pirelli uit te voeren met het oog op de bandenontwikkeling voor 2027.

Banden met Ferrari

Bearman bezet in het huidige kampioenschap de dertiende plaats met achttien punten en staat vast voor 2027. Met de verwachte komst van Câmara krijgt de Brit een teamgenoot die net als hijzelf afkomstig is uit de Ferrari Driver Academy. Daarmee worden de personele en technische banden tussen Haas en motorpartner Ferrari alleen maar sterker. In de paddock wordt de kans dat de overstap definitief doorgaat inmiddels ingeschat op zo'n negentig procent, al ontbreekt een getekend contract momenteel nog.

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