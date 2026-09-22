VIDEO: F1 voert opvallende verandering door voor 2027 | GPFans Special
VIDEO: F1 voert opvallende verandering door voor 2027 | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1-races worden vanaf volgend jaar definitief ingekort. Waar de minimale raceafstand al jarenlang op 305 kilometer ligt, wordt deze vanaf 2027 verlaagd naar 290 kilometer, waardoor de Grands Prix voortaan zo'n twee tot drie ronden korter duren. Daarnaast voert de FIA nog meer ingrijpende regels in voor volgend seizoen, maar waarom kiest de autosportorganisatie hiervoor?
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