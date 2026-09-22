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Domenicali reageert op F1-kalender van 2027: 'Meer intensiteit en drama'

VIDEO: F1 voert opvallende verandering door voor 2027 | GPFans Special

VIDEO: F1 voert opvallende verandering door voor 2027 | GPFans Special

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Formule 1-races worden vanaf volgend jaar definitief ingekort. Waar de minimale raceafstand al jarenlang op 305 kilometer ligt, wordt deze vanaf 2027 verlaagd naar 290 kilometer, waardoor de Grands Prix voortaan zo'n twee tot drie ronden korter duren. Daarnaast voert de FIA nog meer ingrijpende regels in voor volgend seizoen, maar waarom kiest de autosportorganisatie hiervoor?

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