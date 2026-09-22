Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van Azerbeidzjan dit weekend
Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van Azerbeidzjan dit weekendMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en kan zich opmaken voor een overwegend mild, zonnig en droog raceweekend in Bakoe. Hoewel de kans op regen nihil is, lijkt de wind langs de kuststrook van de Kaspische Zee wel een serieuze rol te gaan spelen tijdens de actie op de baan.
Het raceweekend kent bovendien een afwijkend schema en wordt bij hoge uitzondering verreden van woensdag tot en met zaterdag, waardoor de Grand Prix zelf al op zaterdag 26 september plaatsvindt. Deze aanpassing is gedaan omdat Azerbeidzjan op zondag 27 september de nationale Dag van de Herdenking organiseert, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog.
Harde windstoten
Max Verstappen en de rest van het veld krijgen op het stratencircuit te maken met een stevige bries die rechtstreeks vanaf de Kaspische Zee waait. Met name op vrijdag, wanneer de coureurs in actie komen voor de trainingen en de kwalificatie, kan de wind voor de nodige problemen zorgen. De gemiddelde windsnelheid schommelt dan rond de 30 tot 32 kilometer per uur, maar er worden lokale uitschieters verwacht tot zo'n 76 kilometer per uur. Dergelijke windvlagen kunnen grote gevolgen hebben voor de werking van de actieve aerodynamica en de algehele stabiliteit van de auto's, in het bijzonder op het ruim 2,2 kilometer lange rechte stuk waar de snelheden oplopen tot ruim boven de driehonderd kilometer per uur. Richting de zaterdag zwakt de wind weliswaar wat af, maar tijdens de hoofdrace moeten de rijders alsnog alert blijven op windstoten tot circa 37 kilometer per uur.
Milde temperaturen
De coureurs hoeven op het 6,003 kilometer lange circuit overigens niet bang te zijn voor natte of extreem warme omstandigheden. De kans op neerslag ligt gedurende het vierdaagse evenement tussen de nul en hooguit enkele procenten, waardoor het regenrubber normaal gesproken onaangeroerd in de pitboxen blijft staan. Wat betreft de baantemperaturen blijft het kwik relatief stabiel. De maximale waarden liggen overdag tussen de 24°C en 25°C, met pieken tot 26°C eerder in de week, terwijl het in de nachtelijke uren afkoelt tot zo'n 18°C à 20°C. De race over 51 ronden beschikt daarnaast over twee aangewezen Straight Mode-zones voor de actieve aerodynamica.
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