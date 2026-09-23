Palmer ziet Verstappen toeslaan bij fouten rivalen: 'Dan verslaat Max je'
Palmer ziet Verstappen toeslaan bij fouten rivalen: 'Dan verslaat Max je'Maak ons je Google-favoriet
Formule 1-analist Jolyon Palmer is erg onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen dit seizoen presteert. Volgens de voormalig Formule 1-coureur doet de Nederlander de concurrentie ontzettend veel pijn door zelf geen steken te laten vallen en genadeloos toe te slaan op het moment dat rivalen fouten maken. In de officiële F1 Nation-podcast legt de Brit uit hoe Verstappen het ene na het andere podium pakt, terwijl zijn renstal op geen enkel circuit over de op één na snelste wagen beschikt.
De cijfers van de viervoudig wereldkampioen spreken wat dat betreft voor zich. In de voorbije vijf Grands Prix stond Verstappen vier keer op het erepodium. Daarmee eindigde de Limburger vaker in de top drie dan de mannen van Ferrari of wereldkampioen Lando Norris. Die bekers dankt hij bovendien niet aan oppermachtige zaterdagen: wanneer Verstappen dit seizoen op het podium wist te belanden, vertrok hij gemiddeld vanaf de vijfde startplek.
Palmer looft meedogenloze consistentie van Verstappen
Palmer legt de vinger op de zere plek bij de rivaliserende teams en benadrukt hoe knap de constante reeks van de coureur is. "Als je kijkt naar zijn kwalificatiepositie wanneer hij op het podium eindigde, is dat gemiddeld de vijfde plaats. Maar hij blijft daar gewoon eindigen. Derde plaatsen, tweede plaatsen, hij blijft ze maar verzamelen", vertelt de analist. "Het niveau van zijn prestaties en de consistentie daarvan in een Red Bull waarvan je op geen enkel circuit echt kunt zeggen dat het de op één na beste auto was, is absoluut enorm."
Volgens de voormalig coureur had die oogst zelfs nog een stuk groter kunnen uitvallen. Sinds de Grand Prix van Miami zijn er inmiddels tien races verreden. "Hij had in acht daarvan op het podium moeten staan", rekent de Brit voor. "Als je Silverstone meetelt, waar hij veilig derde lag voordat zijn achtervleugel het begaf, en Monaco, waar hij vanaf de eerste startrij vrijwel zeker op het podium zou zijn geëindigd, kom je uit op acht van de tien."
Of Verstappen momenteel aan zijn allerbeste seizoen in de Formule 1 bezig is, vraagt Palmer zich echter af. "Als we het hebben over Max zijn beste seizoen ooit, dan ligt die lat altijd buitengewoon hoog", nuanceert hij. Volgens Palmer schuilt het grote wapen van de Red Bull-kopman vooral in zijn optreden op zondag: "Als je kijkt naar hoe hij het doet, gaat het er vooral om dat hij bij de start uit de problemen blijft, goede starts maakt en vervolgens één of twee van zijn rivalen in de problemen komen. Als je in een betere auto zit maar een fout maakt, zal Max je verslaan. Dat is eigenlijk wat er dit jaar gebeurt. Het is die meedogenloze consistentie van hem."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?
Net binnen
Palmer ziet Verstappen toeslaan bij fouten rivalen: 'Dan verslaat Max je'
- 1 uur geleden
F1-team McLaren gefileerd na bizarre actie: "Zelfs Red Bull Racing snapt dit niet"
- 2 uur geleden
Hadjar keert terug tijdens raceweekend Bakoe, FIA komt met belangrijke regelwijziging | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Patrese waarschuwt Hamilton: 'Zou veel meer intern praten'
- Gisteren 20:45
- 1
Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van Azerbeidzjan dit weekend
- Gisteren 19:59
VIDEO: F1 voert opvallende verandering door voor 2027 | GPFans Special
- Gisteren 19:15
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september