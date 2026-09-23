close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Fresia blikt terug op kartrace tegen Verstappen: 'Het was echt een bloedbad'

Palmer ziet Verstappen toeslaan bij fouten rivalen: 'Dan verslaat Max je'

Fresia blikt terug op kartrace tegen Verstappen: 'Het was echt een bloedbad' — Foto: © IMAGO

Palmer ziet Verstappen toeslaan bij fouten rivalen: 'Dan verslaat Max je'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Formule 1-analist Jolyon Palmer is erg onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen dit seizoen presteert. Volgens de voormalig Formule 1-coureur doet de Nederlander de concurrentie ontzettend veel pijn door zelf geen steken te laten vallen en genadeloos toe te slaan op het moment dat rivalen fouten maken. In de officiële F1 Nation-podcast legt de Brit uit hoe Verstappen het ene na het andere podium pakt, terwijl zijn renstal op geen enkel circuit over de op één na snelste wagen beschikt.

De cijfers van de viervoudig wereldkampioen spreken wat dat betreft voor zich. In de voorbije vijf Grands Prix stond Verstappen vier keer op het erepodium. Daarmee eindigde de Limburger vaker in de top drie dan de mannen van Ferrari of wereldkampioen Lando Norris. Die bekers dankt hij bovendien niet aan oppermachtige zaterdagen: wanneer Verstappen dit seizoen op het podium wist te belanden, vertrok hij gemiddeld vanaf de vijfde startplek.

Palmer looft meedogenloze consistentie van Verstappen

Palmer legt de vinger op de zere plek bij de rivaliserende teams en benadrukt hoe knap de constante reeks van de coureur is. "Als je kijkt naar zijn kwalificatiepositie wanneer hij op het podium eindigde, is dat gemiddeld de vijfde plaats. Maar hij blijft daar gewoon eindigen. Derde plaatsen, tweede plaatsen, hij blijft ze maar verzamelen", vertelt de analist. "Het niveau van zijn prestaties en de consistentie daarvan in een Red Bull waarvan je op geen enkel circuit echt kunt zeggen dat het de op één na beste auto was, is absoluut enorm."

Volgens de voormalig coureur had die oogst zelfs nog een stuk groter kunnen uitvallen. Sinds de Grand Prix van Miami zijn er inmiddels tien races verreden. "Hij had in acht daarvan op het podium moeten staan", rekent de Brit voor. "Als je Silverstone meetelt, waar hij veilig derde lag voordat zijn achtervleugel het begaf, en Monaco, waar hij vanaf de eerste startrij vrijwel zeker op het podium zou zijn geëindigd, kom je uit op acht van de tien."

Of Verstappen momenteel aan zijn allerbeste seizoen in de Formule 1 bezig is, vraagt Palmer zich echter af. "Als we het hebben over Max zijn beste seizoen ooit, dan ligt die lat altijd buitengewoon hoog", nuanceert hij. Volgens Palmer schuilt het grote wapen van de Red Bull-kopman vooral in zijn optreden op zondag: "Als je kijkt naar hoe hij het doet, gaat het er vooral om dat hij bij de start uit de problemen blijft, goede starts maakt en vervolgens één of twee van zijn rivalen in de problemen komen. Als je in een betere auto zit maar een fout maakt, zal Max je verslaan. Dat is eigenlijk wat er dit jaar gebeurt. Het is die meedogenloze consistentie van hem."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Column: Hadjar-blessure heeft groot (luxe)probleem bij Red Bull ontketend Column

Column: Hadjar-blessure heeft groot (luxe)probleem bij Red Bull ontketend

  • Gisteren 16:30
Red Bull geeft Verstappen gelijk over RB22: 'Oplossing pas in 2027'

Red Bull geeft Verstappen gelijk over RB22: 'Oplossing pas in 2027'

  • Gisteren 15:46
Verstappen op scherp voor Bakoe: 'Dit positieve momentum vasthouden'

Verstappen op scherp voor Bakoe: 'Dit positieve momentum vasthouden'

  • Gisteren 13:24
Steiner over invloed van de auto op Verstappen: 'Zet Max erin en het lukt niet'

Steiner over invloed van de auto op Verstappen: 'Zet Max erin en het lukt niet'

  • Gisteren 11:20
Enorme achterstand Verstappen in de Formule 1 verklaard: "Daarom kan dat niet"

Enorme achterstand Verstappen in de Formule 1 verklaard: "Daarom kan dat niet"

  • Gisteren 09:58
  • 1
Red Bull geeft Verstappen gelijk en heeft pijnlijke boodschap: 'Kunnen we dit jaar niet meer oplossen'

Red Bull geeft Verstappen gelijk en heeft pijnlijke boodschap: 'Kunnen we dit jaar niet meer oplossen'

  • 21 september 2026 16:29
  • 3

Net binnen

06:55
F1-team McLaren gefileerd na bizarre actie: "Zelfs Red Bull Racing snapt dit niet"
22-9
Recap
Hadjar keert terug tijdens raceweekend Bakoe, FIA komt met belangrijke regelwijziging | GPFans Recap
22-9
Patrese waarschuwt Hamilton: 'Zou veel meer intern praten'
22-9
Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van Azerbeidzjan dit weekend
22-9
Video
VIDEO: F1 voert opvallende verandering door voor 2027 | GPFans Special
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe? Schema in Bakoe

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

21 september 2026 06:59 1
Ontdek het op Google Play
x