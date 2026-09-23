Palmer ziet Verstappen toeslaan bij fouten rivalen: 'Dan verslaat Max je'

Formule 1-analist Jolyon Palmer is erg onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen dit seizoen presteert. Volgens de voormalig Formule 1-coureur doet de Nederlander de concurrentie ontzettend veel pijn door zelf geen steken te laten vallen en genadeloos toe te slaan op het moment dat rivalen fouten maken. In de officiële F1 Nation-podcast legt de Brit uit hoe Verstappen het ene na het andere podium pakt, terwijl zijn renstal op geen enkel circuit over de op één na snelste wagen beschikt.

De cijfers van de viervoudig wereldkampioen spreken wat dat betreft voor zich. In de voorbije vijf Grands Prix stond Verstappen vier keer op het erepodium. Daarmee eindigde de Limburger vaker in de top drie dan de mannen van Ferrari of wereldkampioen Lando Norris. Die bekers dankt hij bovendien niet aan oppermachtige zaterdagen: wanneer Verstappen dit seizoen op het podium wist te belanden, vertrok hij gemiddeld vanaf de vijfde startplek.

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Palmer looft meedogenloze consistentie van Verstappen

Palmer legt de vinger op de zere plek bij de rivaliserende teams en benadrukt hoe knap de constante reeks van de coureur is. "Als je kijkt naar zijn kwalificatiepositie wanneer hij op het podium eindigde, is dat gemiddeld de vijfde plaats. Maar hij blijft daar gewoon eindigen. Derde plaatsen, tweede plaatsen, hij blijft ze maar verzamelen", vertelt de analist. "Het niveau van zijn prestaties en de consistentie daarvan in een Red Bull waarvan je op geen enkel circuit echt kunt zeggen dat het de op één na beste auto was, is absoluut enorm."

Volgens de voormalig coureur had die oogst zelfs nog een stuk groter kunnen uitvallen. Sinds de Grand Prix van Miami zijn er inmiddels tien races verreden. "Hij had in acht daarvan op het podium moeten staan", rekent de Brit voor. "Als je Silverstone meetelt, waar hij veilig derde lag voordat zijn achtervleugel het begaf, en Monaco, waar hij vanaf de eerste startrij vrijwel zeker op het podium zou zijn geëindigd, kom je uit op acht van de tien."

Of Verstappen momenteel aan zijn allerbeste seizoen in de Formule 1 bezig is, vraagt Palmer zich echter af. "Als we het hebben over Max zijn beste seizoen ooit, dan ligt die lat altijd buitengewoon hoog", nuanceert hij. Volgens Palmer schuilt het grote wapen van de Red Bull-kopman vooral in zijn optreden op zondag: "Als je kijkt naar hoe hij het doet, gaat het er vooral om dat hij bij de start uit de problemen blijft, goede starts maakt en vervolgens één of twee van zijn rivalen in de problemen komen. Als je in een betere auto zit maar een fout maakt, zal Max je verslaan. Dat is eigenlijk wat er dit jaar gebeurt. Het is die meedogenloze consistentie van hem."

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