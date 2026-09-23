F1-team McLaren gefileerd na bizarre actie: "Zelfs Red Bull Racing snapt dit niet"

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft geen spaan heel gelaten van de tactische keuzes die McLaren maakte tijdens de Grand Prix van Spanje in Madrid. Volgens de Colombiaan heeft de formatie uit Woking met een overhaaste pitstop een zekere overwinning van polesitter Lando Norris door het putje gespoeld. De Brit zag de winst op het gloednieuwe stratencircuit Madring daardoor naar Kimi Antonelli gaan, terwijl Max Verstappen beslag legde op de tweede plaats en Norris zelf vrede moest hebben met de derde trede van het podium.

In de podcast van AS Colombia legt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar uit dat de nederlaag van Norris allerminst alleen te wijten was aan botte pech tijdens de neutralisatie. Norris kon, anders dan Antonelli en Verstappen, niet profiteren van een gratis pitstop onder de virtual safety car omdat hij de ingang van de pitstraat al voorbij was gereden. Maar in plaats van Norris met zijn riante voorsprong op het asfalt te houden, besloot de pitmuur hem direct een ronde later alsnog naar binnen te roepen.

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Verbazing bij concurrentie over keuze McLaren

Montoya vertelt dat het besluit van McLaren voor opgetrokken wenkbrauwen zorgde bij de rivaliserende teams op de paddock. "Wij hadden de teambaas van Red Bull Racing bij ons en hij was verbaasd dat McLaren stopte", klinkt het. "Bij Ferrari waren ze verbaasd, bij Mercedes waren ze verbaasd en wij op televisie waren ook verbaasd. Als je langer doorrijdt en het niet genoeg blijkt, kom je erachter terecht en verandert er niets. Maar dan heb je tenminste veel versere banden en meer snelheid om nog iets te kunnen doen. Door de volgende ronde te stoppen, kom je tien tot vijftien seconden achter hen terecht en zijn je banden even nieuw als die van hen."

Montoya ziet weggegooide zege

De Colombiaan benadrukt dat de pure snelheid van McLaren ruim voldoende was om de race te dicteren, aangezien Norris in de beginfase binnen acht tot tien ronden al zestien seconden was weggereden bij de rest. "Ik vond het eerlijk gezegd een leuke race. Het voelde traditioneler dan de nieuwe races, omdat je veel met de strategie moest oplossen", zo vertelt hij. "McLaren had buiten moeten blijven. Door op dat moment naar binnen te gaan, zouden ze achter de anderen terechtkomen. Als ze vijf, zes of tien ronden langer waren doorgereden en het niet had gewerkt, waren ze op dezelfde plek geëindigd. Maar dan hadden ze zichzelf tenminste de kans gegeven om Lando's racepace ten opzichte van Leclerc te benutten. Dat verschil was enorm. Hij had al zestien seconden voorsprong opgebouwd in acht à tien ronden."

Het argument dat de bandenslijtage een langer verblijf op het asfalt in de weg zat, schuift de oud-coureur resoluut terzijde aan de hand van de statistieken uit de 57 ronden tellende race. Antonelli dook immers al in ronde veertien naar binnen en reed vervolgens 43 ronden door op het hardste rubber. "Ze degradeerden veel minder dan ze hadden verwacht. Antonelli stopte in ronde veertien en er waren 57 ronden. Hij reed dus 43 ronden op de harde band. Dan had de mediumband minstens 25 ronden moeten kunnen meegaan. Als je die rekensom maakt, had Lando nog elf ronden om acht seconden extra te pakken en de race te winnen."

Kansen tegenover Antonelli

Montoya stelt dat een andere strategie alle druk juist bij Antonelli had neergelegd, die op de baan klem zat achter Charles Leclerc. "Lando racete niet tegen Leclerc, maar tegen Antonelli. Langer doorrijden had hem juist geholpen, omdat Antonelli achter Leclerc vastzat. Dan had Antonelli moeten proberen hem in te halen", vervolgt hij. "Antonelli had in dat geval een risico moeten nemen en kunnen crashen, een geweldige inhaalactie kunnen maken of er niet voorbij kunnen komen. Ze hebben Lando die kans niet gegeven. Ik weet zeker dat ze de race hadden gewonnen. Gemakkelijk zelfs. Met het racetempo dat hij had: heel gemakkelijk."

Ondanks het flinke puntenverlies liet Norris zich na afloop voor de camera's niet negatief uit over zijn werkgever. Montoya begrijpt die houding volkomen en trekt de vergelijking met Mercedes-coureur George Russell na de race op Monza. "Je moet achter je team staan. Het is hetzelfde als George vragen of de strategie van Mercedes goed was. Wat zei hij in Monza? Dat ze het hadden geprobeerd en dat het niet goed was uitgepakt."

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