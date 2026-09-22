Het is raceweek voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het is wachten geblazen op de Grand Prix van Azerbeidzjan en deze week duurt dat wat minder lang dan normaal, daar we op donderdag al van start gaan met de eerste vrije trainingen en we op zaterdag de grote race hebben. Ondertussen is er de nodige beweging bij de FIA, dat beslist heeft om de Formule 1-races van volgend seizoen in te gaan korten ten opzichte van de huidige lengte. Ook overweegt men om de ADUO-regels op de schop te nemen. Goed nieuws bovendien voor Isack Hadjar, die dit weekend na een blessure terugkeert in de wagen.

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FIA hakt knoop door: Formule 1-races definitief ingekort vanaf seizoen 2027

Autosportfederatie FIA heeft definitief groen licht gegeven voor het inkorten van de Formule 1-races vanaf het seizoen 2027. Waar de minimale race-afstand al decennialang standaard op minimaal 305 kilometer ligt, wordt deze vanaf 2027 verlaagd naar 290 kilometer. De ingreep is het directe gevolg van een herziening van de motorreglementen, waardoor Grands Prix voortaan zo'n twee tot drie ronden korter duren om ingrijpende aanpassingen aan het chassis van de bolides te voorkomen. Lees hier het hele artikel over de beslissing van de FIA.

'Groot verschil tussen Verstappen en Leclerc pijnlijk blootgelegd door Hamilton'

Formule 1-analist Peter Windsor ziet een opvallende reden voor de huidige problemen van Charles Leclerc bij Ferrari. Volgens de Britse analist heeft de komst van teamgenoot Lewis Hamilton onbedoeld een averechts effect op de Monegask. Leclerc zou de weg kwijtraken in de enorme berg aan telemetriedata van de zevenvoudig wereldkampioen. Waar de Scuderia probeert om Leclerc richting de afstelling en rijstijl van Hamilton te duwen, krijgt Max Verstappen bij Red Bull Racing juist alle vrijheid om op zijn eigen gevoel te vertrouwen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Peter Windsor.

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Hadjar keert na absentie van drie races terug bij Red Bull in Bakoe

Isack Hadjar raakte vlak voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort net na de zomerstop geblesseerd aan zijn pols, waardoor de Fransman drie races vanaf de kant moest toekijken. Het team van Red Bull heeft richting Bakoe de hele situatie weer onder de loep genomen en de Fransman keert terug in de wagen. Lees hier het hele artikel over de terugkeer van Isack Hadjar.

'FIA overweegt grote ingreep in ADUO-regels om Honda en F1-veld te helpen'

De FIA onderzoekt mogelijke ingrijpende wijzigingen aan het zogeheten ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities) voor het Formule 1-seizoen van 2027, zo meldt The Race. Lees hier het hele artikel over de overwegingen van de FIA.

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Column: Hadjar-blessure heeft groot (luxe)probleem bij Red Bull ontketend

Red Bull kampt na jaren van gedoe met de teamgenoot naast Max Verstappen inmiddels met een heus luxeprobleem. Na de prima prestaties van de invallende Liam Lawson zal het team mogelijk steeds meer moeite hebben bij het managen van de coureurs die azen op een vast zitje naast kopman Max Verstappen. Lees hier het hele artikel over de mogelijke problemen bij Red Bull.

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