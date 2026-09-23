Formula One Management stelt een definitief besluit over het al dan niet schrappen van de afsluitende races van het seizoen voorlopig uit vanwege aanzienlijke financiële zorgen.

Uit een rapport van de Britse krant The Times blijkt woensdag dat de commerciële rechtenhouder aarzelt om een knoop door te hakken over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, omdat een eenzijdige afgelasting leidt tot een forse kostenpost door het mislopen van lucratieve promotorsvergoedingen. Eerder dit seizoen moesten de Grands Prix van Bahrein en de Saudi Arabian Grand Prix al worden geannuleerd als gevolg van de oorlog in Iran, waarbij het Sepang International Circuit in Maleisië werd aangewezen als alternatieve locatie onder de noemer 'Bahrain Grand Prix in Malaysia'. Waar lokale promotors zelf de directe kosten dragen wanneer zij het evenement annuleren, loopt de sport enorme miljoenenbedragen mis wanneer de organisatie zelfstandig besluit om de Qatar Grand Prix en de Abu Dhabi Grand Prix van het schema te halen.

Artikel gaat verder onder video

Financiële spagaat

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, liet eerder deze maand al weten dat de internationale autosportfederatie zich nadrukkelijk laat leiden door de lokale overheden en promotors over het al dan niet doorgaan van de evenementen. Hij benadrukt dat overhaaste stappen koste wat het kost worden vermeden: "Omdat ik uit dat deel van de wereld kom, kunnen we niet op de zaken vooruitlopen en zomaar zeggen: 'Dat was hem, we annuleren en we annuleren direct.' Gaan we toestaan dat onze mensen, onze medewerkers, de coureurs of de teams risico lopen? Nee, natuurlijk niet. Dat zullen we niet doen. Maar we moeten ook luisteren naar de overheden en de lokale organisator aldaar." Het aanhoudende uitstel zorgt ondertussen voor een toenemende druk op de racekalender, vooral omdat het organiseren van een vervangende race met de week ingewikkelder wordt. In de media wordt Imola inmiddels nadrukkelijk genoemd als mogelijke uitwijkmogelijkheid om de seizoensfinale op 6 december over te nemen, mocht het evenement op het Yas Marina Circuit definitief geen doorgang kunnen vinden.

Titelstrijd

De situatie heeft daarnaast grote gevolgen voor de ontknoping van het kampioenschap. Andrea Kimi Antonelli verdedigt op dit moment de leiding in het wereldkampioenschap met een totaal van 292 punten en heeft een voorsprong van 81 punten op zijn naaste belager. Het wegvallen van één of twee raceweekenden vermindert het aantal beschikbare punten drastisch, wat directe gevolgen heeft voor het verdere verloop van de titelstrijd en het kampioenschap zelfs vroegtijdig kan beslissen. Ook coureurs zoals Max Verstappen zien hun resterende mogelijkheden om posities goed te maken slinken bij elke wedstrijd die van de lijst verdwijnt. Met nog 233 punten te verdelen over het resterende schema betekent het eventuele definitieve verlies van de twee Golfwedstrijden een directe streep door de rekening van achtervolgers George Russell, Lewis Hamilton en Lando Norris in de jacht op de koppositie van Antonelli.

Gerelateerd