Kimi Antonelli heeft gewaarschuwd voor de technische valkuilen en gevaren van het Baku City Circuit in de aanloop naar de Azerbaijan GP.In aanloop naar de race blikt de kampioenschapsleider vooruit.

De klassementsleider van Mercedes legt op het Instagram-kanaal van de renstal uit dat het stratencircuit in Bakoe coureurs voor extreme uitdagingen stelt, variërend van listige remzones met koude banden tot complex batterijbeheer op de lange rechte stukken. Antonelli begint aan het raceweekend met een stevige voorsprong in het wereldkampioenschap. De Italiaan verzamelde al 292 punten en leidt met 81 punten marge op teamgenoot George Russell, terwijl Mercedes met tien zeges en 503 punten ruim aan kop gaat in het constructeurskampioenschap. De Grand Prix in Azerbeidzjan kent dit seizoen overigens een afwijkende planning en wordt op zaterdag 26 september verreden, omdat het land op zondag 27 september een nationale herdenkingsdag houdt.

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Koude banden en kasteelsectie

Antonelli benadrukt dat de aanloop van een snelle ronde op de 6,003 kilometer lange omloop meteen vol risico's zit. "Bakoe is erg lastig. Bij het begin van de ronde is er een listige remzone met koude banden en is het heel gemakkelijk om te blokkeren. Je moet oppassen voor de muur bij het uitkomen omdat die als het ware naar je toe komt, dus daar moet je echt heel erg goed opletten, anders ga je heel wijd en verlies je veel tijd bij het uitkomen", waarschuwt hij. In het historische stadshart wacht vervolgens een van de meest herkenbare passages op de huidige kalender: "Dan komen we bij de kasteelsectie, een ontzettend smalle sectie. Het is precies breed genoeg voor één auto, dus dat is heel spannend in de kwalificatie omdat je de limiet opzoekt en steeds dichter langs de muur rijdt", aldus de Mercedes-coureur over de vereiste precisie tussen de stenen vestingmuren.

Gevaarlijke remzone

De gevaren zijn na het passeren van het kasteel allerminst geweken, aangezien het asfalt daarna afloopt richting een bijzonder verraderlijk rempunt. "Deze remzone is erg lastig en loopt een beetje af, waardoor het linkervoorwiel als het ware een beetje ontlast wordt en je heel snel blokkeert. Als dat gebeurt, moet je er vroeg voor kiezen om de uitloopzone in te gaan, want als je te laat instuurt, crash je geheid", licht Antonelli toe over de noodzaak om op tijd een vluchtroute te kiezen.

Batterijbeheer

De technische reglementen van 2026 zetten de verhoudingen op het stratencircuit volgens de Italiaan nog verder op scherp, waarbij het managen van de accu over de 51 raceronden een doorslaggevende rol gaat spelen. "In het krappe gedeelte ga je waarschijnlijk het meeste opladen, omdat je uiteraard zoveel mogelijk energie wilt inzetten op het rechte stuk. Je hebt dat enorm lange rechte stuk. Dit jaar wordt het door de vele lange rechte stukken behoorlijk lastig met de batterij, dus het wordt belangrijk om dat zo goed mogelijk te managen en het beste compromis te vinden", legt hij uit.

Het aanspreken van extra elektrisch vermogen brengt in gevechten op de baan dan ook aanzienlijke tactische vraagstukken met zich mee: "The boost gaat zo'n groot verschil maken en stelt je echt in staat om hier een inhaalslag te slaan, maar dat kan je vervolgens wel kwetsbaar maken in de volgende ronde. Het wordt dus lastig om de beste manier van racen te vinden; het wordt cruciaal om daar heel slim mee om te gaan."

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