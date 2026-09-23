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Alonso luidt noodklok bij F1-top: 'Klassieke circuits worden verpest'

Alonso luidt noodklok bij F1-top: 'Klassieke circuits worden verpest'

Alonso luidt noodklok bij F1-top: 'Klassieke circuits worden verpest' — Foto: © IMAGO

Alonso luidt noodklok bij F1-top: 'Klassieke circuits worden verpest'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Fernando Alonso heeft zich voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku uitgesproken over zijn toekomst en de huidige staat van de sport. De tweevoudig wereldkampioen voert achter de schermen intensieve gesprekken met leidinggevenden van Formula 1 en de FIA, waarbij hij felle kritiek uit op de huidige reglementen. 

Volgens de Spaanse routinier zorgen de huidige technische voorschriften ervoor dat iconische circuits hun charme en rijplezier volledig hebben verloren, zo vertelt hij in gesprek met Crash. De 45-jarige coureur beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin en heeft nog geen definitieve knoop doorgehakt over een langer verblijf in de koningsklasse. De Britse renstal beleeft een uiterst moeizaam seizoen en bezet momenteel de tiende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts drie punten, bijeengereden door Alonso zelf. Ondanks de tegenvallende prestaties en een zeventiende plaats tijdens zijn thuisrace in Madrid, stelt de routinier dat het gebrek aan competitiviteit niet de doorslaggevende factor is voor zijn besluitvorming. "We zijn minder competitief dan het veld, ja, maar ik denk niet dat dat voor mij het cruciale punt is om een beslissing te nemen", verduidelijkt Alonso zijn afwegingen.

Kritiek op circuits en rijstijl

Alonso spaart de huidige technische reglementen allerminst en hekelt de manier waarop moderne bolides zich gedragen op traditionele circuits. De coureur ervaart een paradoxale situatie achter het stuur die haaks staat op alles wat hij in zijn decennialange loopbaan heeft geleerd. "Er is geen enkele andere raceklasse in de autosport waarin je langzaam moet rijden om snel te gaan. Dit jaar kende goede en slechte races, en ik denk dat we daarvan moeten leren. En dan kom je in de Formule 1 en moet je een beetje terugspoelen wat je in de afgelopen twintig jaar van je carrière hebt geleerd. Vervolgens moet je een andere methode hanteren. Dat gebeurt alleen in de Formule 1", verklaart Alonso.

Volgens Alonso tasten de huidige reglementen de beleving op klassieke banen fundamenteel aan, waardoor legendarische bochtencombinaties hun uitdaging grotendeels zijn kwijtgeraakt. "We hadden Silverstone, een fantastisch circuit. Het is niet leuk meer. We hadden Spa, dat was haast gênant om doorheen te rijden. Eau Rouge, Suzuka, de 130R. Er zijn dit jaar circuits die gewoon om zeep zijn geholpen", vertelt de Spanjaard gefrustreerd over de impact van de actuele wagens op de race-ervaring.

Om die reden richt Alonso zijn energie op het aankaarten van de problematiek bij de hoogste beleidsbepalers van de autosport. "Met de lessen van dit jaar is er misschien nog ruimte om hiervan te leren en volgend jaar een betere sport te hebben. Dat is het gesprek dat ik momenteel voer met Stefano Domenicali, Mohammed of de teams in het algemeen", aldus Alonso over zijn structurele overleg met de leiding van de Formule 1 en de FIA.

Aanpassingen aan de krachtbron

Alonso wijst erop dat er met de aangekondigde verschuivingen in de motorische verhoudingen al een eerste stap in de goede richting wordt gezet. De Formule 1 heeft reglementswijzigingen goedgekeurd waarbij de output van de interne verbrandingsmotor volgend jaar naar een 58-42-verhouding gaat, alvorens deze richting 2028 verder doorgroeit naar een 60-40-verdeling ten opzichte van het elektrische vermogen. "Volgend jaar is er al een verandering met de 60-40-ratio en dat zal de zaken verbeteren. Maar er zijn misschien meer zaken waar we over na moeten denken om de boel te blijven verbeteren. Zo zie ik het", blikt de Spanjaard vooruit op het toekomstige motorelement.

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