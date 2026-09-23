Max Verstappen onderzoekt de concrete mogelijkheden om in 2027 aan de start te verschijnen van de 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Spa-Francorchamps. Door de indeling van de Formule 1-kalender voor 2027 overlappen deze twee prestigieuze GT3-enduranceraces niet met de Grand Prix-weekenden.

Een dergelijk uitstapje naar de langeafstandsracerij is contractueel al volledig afgedekt. Bij zijn contractverlenging bij Red Bull Racing tot en met 2030 heeft Verstappen laten vastleggen dat hij met Verstappen Racing mag deelnemen aan GT3- en enduranceraces, zolang deze activiteiten zijn primaire verplichtingen in het Formule 1-wereldkampioenschap niet in de weg staan.

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Nürburgring en Spa

Verstappen maakt in zijn vooruitblik op 2027 een duidelijk onderscheid tussen de verschillende langeafstandsversies. "Nürburgring en Spa wel, Le Mans waarschijnlijk niet. Die staat voorlopig niet op mijn lijstje. Ik heb natuurlijk na de race op de Nordschleife al gezegd dat ik graag terug wilde keren", zo citeert RacingNews365 de Nederlander in Bakoe. De wedstrijden passen qua timing exact in de Formule 1-planning voor 2027. De 24 uur van de Nürburgring staat gepland voor eind mei op de Nordschleife, precies in het vrije weekend tussen de Grands Prix van Canada en Monaco. De 24 uur van Spa-Francorchamps vindt plaats van 24 tot en met 27 juni, in de onderbreking tussen de GP van Portugal en de Britse Grand Prix.

Geen Le Mans

Verstappen benadrukt dat zijn daadwerkelijke deelname afhangt van de fysieke belasting en de voorbereidingstijd binnen het drukke F1-schema. "Als de voorbereiding goed verloopt en het allemaal uitkomt. Ik weet dat er geen clash is op de kalender, maar het moet nog steeds wel in mijn schema passen. Als dat zo is, doe ik het. En Spa is ook zeker een mooie optie voor mij", verklaart hij over de randvoorwaarden. Een optreden in de 24 uur van Le Mans lijkt voor 2027 daarentegen niet haalbaar en dus onwaarschijnlijk.

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