Lewis Hamilton is absoluut niet te spreken over de plannen van de Formule 1 om de maximale raceafstand vanaf 2027 in te korten. In aanloop naar het raceweekend in Bakoe laat de zevenvoudig wereldkampioen tegenover onder andere Crash.net weten dat hij de beslissing onbegrijpelijk vindt en dat Grands Prix wat hem betreft juist langer en fysiek zwaarder zouden moeten worden.

De koningsklasse bracht eerder deze week naar buiten dat de maximale raceafstand vanaf het seizoen 2027 omlaag gaat van 305 naar 290 kilometer. Door die vermindering van vijftien kilometer zullen wedstrijden in de praktijk zo'n twee tot drie ronden korter duren. De ingreep hangt samen met de veranderende vermogensverdeling van de motoren: de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen verschuift naar 58-42 in 2027 en naar 60-40 in 2028. Doordat de bolides hierdoor meer brandstof verbruiken, is gekozen voor een kortere afstand. Op die manier hoeven de teams binnen het budgetplafond geen miljoenen uit te geven aan een grotere brandstoftank in het chassis.

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Hamilton wil juist langere races

Hamilton laat in aanloop naar de Azerbaijan Grand Prix weten dat hij de precieze redenen achter het besluit niet kent, maar de uitkomst hekelt. "Ik weet er eigenlijk niets van en ken ook de redenen erachter niet", legt hij uit. "Ik vind dat de races juist langer moeten zijn, want ze zijn fysiek makkelijker dan ooit tevoren. Het inkorten ervan slaat volgens mij dan ook nergens op."

De coureur van Ferrari stoort zich daarnaast aan het gebrek aan strategische variatie op de zondagen. "We hebben veel races met slechts één pitstop. Het is niet bijzonder uitdagend. Er zitten uitdagingen in, maar ze maken banden die steeds langer lijken mee te gaan. Voor mij zijn er veel races geweest waarin ik wenste dat we meer ronden hadden. Als ik eerlijk ben, zou ik juist om het tegenovergestelde vragen: langere races. Het inkorten van de races slaat voor mij dan ook op geen enkele manier ergens op."

Fysieke uitputting hoort bij de sport

Volgens de routinier draait de Formule 1 juist om het opzoeken en verleggen van grenzen. Dat sommige wedstrijden door extreme weersomstandigheden loodzwaar zijn, hoort er volgens de Brit simpelweg bij.

Hamilton vervolgt: "Dit hoort fysiek en mentaal de meest veeleisende sport te zijn. Er zijn wedstrijden die ontzettend heet zijn en waar je op het randje balanceert. Singapore is ongelooflijk heet en zwaar. Maleisië wordt dit jaar bizar. Maar dat is juist waar je atleten op de limiet wil zien, toch? Precies op de grens van hun kunnen, waarbij ze hun lichaam verder moeten pushen. Want dat is waar deze sport om draait: niveaus opschroeven en grenzen verleggen."

Russell relativeert reglementswijziging

George Russell kijkt op een heel andere manier naar de aanstaande verandering dan zijn voormalig teamgenoot. De nummer twee in het wereldkampioenschap kan er in Bakoe vooral wel om lachen.

"Iets eerder in bad op zondagmiddag, denk ik", reageert de Mercedes-coureur met een knipoog. "Bij sommige races zul je er dankbaar voor zijn. Singapore voelt, wanneer het een uur en vijftig minuten tot twee uur duurt, soms té lang. Dan voelen races zoals Monza, die maar een uur en een kwartier duren, juist weer wat kort. Maar het verandert per saldo niet veel."

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