Verstappen hoopvol over Red Bull-auto voor 2027: "Brengen het eindelijk in kaart"
Verstappen hoopvol over Red Bull-auto voor 2027: "Brengen het eindelijk in kaart"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft in aanloop naar het raceweekend in Bakoe hoopvol nieuws gedeeld over de ontwikkeling van de auto van Red Bull Racing voor 2027. Volgens de Limburger begint het team de knelpunten van het huidige pakket steeds beter te begrijpen en kunnen die lessen direct worden meegenomen naar volgend jaar om het tij te keren.
Het huidige Formule 1-seizoen verloopt allesbehalve vlekkeloos voor de viervoudig wereldkampioen. Verstappen wist dit jaar nog geen enkele overwinning te boeken en bezet momenteel de zesde plaats in het klassement met 145 punten, op grote achterstand van WK-leider Kimi Antonelli. De Nederlander beklaagde zich tijdens de voorgaande Grands Prix herhaaldelijk over de balans en de achterkant van de RB22, waardoor Red Bull Racing de focus noodgedwongen al deels naar de langere termijn heeft verschoven.
Verstappen ziet waardevolle lessen richting 2027
Verstappen legt uit dat er voor de resterende races van dit kalenderjaar weinig grote veranderingen meer verwacht hoeven te worden, maar dat er achter de schermen belangrijke data wordt verzameld. CEO en teambaas Laurent Mekies liet intern al weten dat de huidige problemen in 2026 niet meer volledig verholpen kunnen worden, mede door de achterstand die het team opliep door tot eind 2025 mee te strijden om de wereldtitel. "Ja, het is nog volop in ontwikkeling. We zien een aantal dingen die, zoals Laurent zei, dit jaar misschien niet meer veranderd kunnen worden, maar die mogelijk goede lessen opleveren voor volgend jaar", citeert Motorsport.com.
Waar de Limburger de afgelopen maanden regelmatig zijn frustraties uitte over de lastige rijeigenschappen van de wagen, ziet hij inmiddels licht aan het einde van de tunnel voor het project van volgend jaar. "Ik heb dus het gevoel dat we eindelijk de gebieden in kaart brengen waarop we beter kunnen worden", zo verklaart Verstappen met het oog op de bolide voor 2027.
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