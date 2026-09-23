Red Bull legt Hadjar langer vast, Verstappen onthult 24-uursraceplannen 2027 | GPFans Recap

Het is raceweek voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Door het in Azerbeidzjan vervroegde raceweekend was het dit keer niet op donderdag, maar op woensdag al tijd voor de traditionele mediadag in de paddock van Bakoe. De dag werd afgetrapt met groot nieuws vanuit Red Bull, dat bekend wist te maken dat Isack Hadjar ook in 2027 voor het team zal rijden naast Max Verstappen. Diezelfde Verstappen vertelde over zijn plannen voor volgend seizoen wat betreft zijn 'side-quests' naast de Formule 1.

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Red Bull heeft contractnieuws en heeft Hadjar ook in 2027 in de wagen

Daags nadat bekend werd dat Isack Hadjar dit weekend weer fit genoeg is om te racen na het herstel van een polsblessure, heeft het team die pols even getest bij het zetten van een handtekening. Met succes: Hadjar tekent bij bij de Oostenrijkse formatie en is ook in 2027 weer teammaat van Max Verstappen. Lees hier het hele artikel over de contractverlenging van Isack Hadjar.

'Formule 1 stelt besluit over slotraces uit door geldproblemen'

Formula One Management stelt een definitief besluit over het al dan niet schrappen van de afsluitende races van het seizoen voorlopig uit vanwege aanzienlijke financiële zorgen. Lees hier het hele artikel over het uitstellen van de FIA.

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Viaplay gunt Van Koldenhoven rust in Bakoe: Kalff dit weekend pitreporter

Vaste pitreporter Chiel van Koldenhoven ontbreekt komend raceweekend bij de live-uitzendingen van Viaplay tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. De 31-jarige verslaggever slaat na jaren van onafgebroken aanwezigheid voor het eerst een raceweekend over en bekijkt het spektakel vanuit huis, zo meldt De Telegraaf. Lees hier het hele artikel over het thuisblijven van Chiel van Koldenhoven.

Verstappen omcirkelt twee legendarische 24-uursraces in agenda voor 2027

Max Verstappen onderzoekt de concrete mogelijkheden om in 2027 aan de start te verschijnen van de 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Spa-Francorchamps. Door de indeling van de Formule 1-kalender voor 2027 overlappen deze twee prestigieuze GT3-enduranceraces niet met de Grand Prix-weekenden. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn plannen.

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Verstappen reageert op uitbreiding sprintraces naar 10: "Ik doe wel mee, hoor"

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