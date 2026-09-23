Pierre Gasly is het mikpunt geworden van ernstige online bedreigingen en intimidatie aan het adres van hemzelf en zijn familie na een moment met teamgenoot Franco Colapinto tijdens de Grand Prix van Spanje in Madrid. Dat heeft de coureur van Alpine laten weten in gesprek met The Race.

De nare reacties op sociale media ontstonden nadat Gasly in de slotfase van de wedstrijd zijn teamgenoot ophield tijdens zijn in-lap voor een pitstop. Colapinto lag op dat moment op koers voor een knappe zevende plaats, maar zag door het voorval McLaren-coureur Oscar Piastri binnen no-time inlopen van 2,3 seconden naar slechts twee tienden, al wist hij de aanval van de Australiër ternauwernood af te slaan.

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Online haat

Gasly windt er geen doekjes om en noemt de haatberichten volstrekt onacceptabel, temeer omdat ook zijn partner en overige familieleden digitaal werden aangevallen. "Persoonlijk vind ik het een beetje verontrustend voor onze sport", stelt Gasly. "Ik ben een topatleet, dus ik weet dat ik in de schijnwerpers sta en dat is altijd al zo geweest, maar de omvang van de bedreigingen en aanvallen vind ik volkomen ongepast, vooral wanneer dit zich uitstrekt tot familieleden, mijn vriendin enzovoort. Ik vind niet dat dat zou mogen gebeuren."

Volgens de Fransman moet de Formule 1 dan ook duidelijke kaders stellen om grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen. "Vroeger ging dat zo niet en als sport moeten we gewoon een manier vinden om het een gezondere plek te maken, want je wordt blootgestel aan kritiek en je weet dat je aangevallen zult worden. Je kunt geliefd of niet geliefd zijn, dat is volkomen prima, maar er is een bepaalde grens die niet overschreden mag worden alleen maar omdat je achter een scherm en een toetsenbord zit, en die grenzen worden te vaak overschreden."

Verwarring op de baan

Colapinto reed op het stratencircuit in Madrid een sterke race nadat hij onder een vroege Virtual Safety Car zijn mediums inwisselde voor vers rubber, terwijl Gasly op de harde band bleef doorrijden. Nadat Colapinto de vroeg binnengekomen Gabriel Bortoleto in de Audi was gepasseerd, sloot hij in ronde 55 aan op anderhalve seconde van Gasly. Gasly kreeg te horen dat hij diezelfde ronde naar binnen moest en enkel bedacht moest zijn op Colapinto, zonder dat er een teamorder volgde om ruimte te maken. Gasly uitte zijn onvrede over het uitblijven van een voor hem gunstige neutralisatie al via de boordradio met de opmerking dat hij niet meer wilde praten, waarna hij als twaalfde over de streep kwam.

Interne evaluatie

Gasly bevestigt dat de gebeurtenissen direct na de race uitgebreid zijn geëvalueerd met uitvoerend adviseur Flavio Briatore en managing director Steve Nielsen. "We hebben er uiteraard over gesproken met het team", legt de coureur uit. "Er was geen sprake van een daadwerkelijke opdracht om posities te wisselen, maar het is allemaal besproken met het team, en het is volkomen helder." Ook Colapinto steunt zijn stalgenoot volledig en memoreert dat dergelijk wangedrag helaas vaker voorkomt, zoals eerder richting Yuki Tsunoda en de FIA-stewards in Zandvoort. "Ik denk dat hij heel veel berichten heeft gekregen", zegt Colapinto. "Ik heb ze niet gezien omdat ik niet veel op social media zit, maar het is nooit leuk om te krijgen, sterker nog, wanneer het gebeurt binnen het team waarvoor ik race. Wij zijn teamgenoten en we kunnen het heel goed met elkaar vinden. We spelen en focussen op hetzelfde resultaat, en hebben hetzelfde doel en dezelfde intentie: Alpine beter maken."

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