Lewis Hamilton heeft grote twijfels uitgesproken over het plan om het Formule 1-seizoen mogelijk af te sluiten op het circuit van Imola. De Britse coureur wijst op de koude weersomstandigheden in december en benadrukt dat de baan in Emilia-Romagna zich nauwelijks leent voor spectaculaire inhaalacties tijdens een beslissende ontknoping.

Imola maakt dit racejaar geen deel uit van de officiële jaargang, nadat het circuit plaatsmaakte voor de Grand Prix van Madrid. Achter de schermen geldt de Italiaanse omloop echter als de belangrijkste noodoptie om op 6 december als seizoensfinale te fungeren, mochten de geplande wedstrijden in Qatar en Abu Dhabi definitief van de kalender verdwijnen. Door aanhoudende geopolitieke onzekerheid in het Midden-Oosten staat de doorgang van die slotwedstrijden zwaar onder druk.

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Zorgen over weer en inhaalmogelijkheden

Hamilton plaatst echter grote vraagtekens bij de geschiktheid van de historische baan voor een seizoensafsluiting in de winter. "Afsluiten in de winter in Imola is misschien niet het beste qua weer. Het is een prachtige baan, maar het is geen baan waar we veel inhaalacties zullen zien. En hoe meer races, hoe beter", verklaart de Ferrari-coureur, die desondanks openstaat voor zoveel mogelijk wedstrijden.



Onzekerheid rond afsluitende races

Hamilton hoopt desondanks dat de oorspronkelijke plannen voor het Midden-Oosten gehandhaafd kunnen blijven. Waar de Grand Prix van Bahrein al is verplaatst naar Sepang in Maleisië en de ontmoeting in Jeddah definitief is geschrapt, staan Qatar op 29 november en Abu Dhabi op 6 december formeel nog altijd op de agenda. "Ik ga graag naar het Midden-Oosten. Volgens wat ik heb gelezen, lijkt de situatie daar goed te zijn. Maar ik beschik niet over alle informatie, dus ik weet niet hoe groot het risico is. Ik vertrouw erop dat Stefano de juiste beslissing neemt voor de sport, maar ik hoop dat we erheen kunnen."

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