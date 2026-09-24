Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Azerbeidzjan?
Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Azerbeidzjan?Maak ons je Google-favoriet
Het Formule 1-circus arriveert vandaag in Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar fans moeten vanaf het eerste moment rekening houden met een flink afwijkend schema. Het volledige programma op het Baku City Circuit is namelijk met een dag naar voren gehaald, waardoor het raceweekend vandaag al begint
De reden voor deze opvallende wijziging heeft te maken met een nationale herdenkingsdag in Azerbeidzjan op zondag 27 september, waarbij de slachtoffers van de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog worden herdacht. Om alle ruimte te bieden aan deze officiële herdenking hebben de lokale autoriteiten en de organisatie besloten om het hele evenement 24 uur te vervroegen. Dit betekent dat de Grand Prix niet op zondag, maar al op zaterdagmiddag wordt afgewerkt.
Baku City Circuit
Het Baku City Circuit vormt van vandaag tot en met zaterdag 26 september het strijdtoneel voor de zestiende krachtmeting van het huidige seizoen. De uitdagende stratenbaan in de Azerbeidzjaanse hoofdstad heeft een lengte van 6,003 kilometer en kent twintig bochten, waaronder de karakteristieke smalle passage langs de middeleeuwse stadsmuur. De coureurs krijgen tijdens de hoofdrace een afstand van 51 ronden voor de kiezen, wat neerkomt op een totale raceafstand van 306,049 kilometer. In de titelstrijd is het Andrea Kimi Antonelli die momenteel de lakens uitdeelt. De Italiaanse Mercedes-coureur leidt het wereldkampioenschap met 292 punten en heeft daarmee een comfortabele voorsprong opgebouwd van 81 punten op teamgenoot George Russell, die met 211 punten de tweede plek bezet.
Tijdschema
Antonelli en de rest van het rijdersveld beginnen vandaag aan hun eerste meters wanneer om 12:30 uur lokale tijd [10:30 uur Nederlandse tijd] het startsein wordt gegeven voor de eerste vrije training. Later vanmiddag, om 16:00 uur lokale tijd [14:00 uur Nederlandse tijd], vangen de coureurs de tweede oefensessie aan en kunnen de teams zich gaan toeleggen op de eerste racesimulaties. Morgen staat om 12:30 uur lokale tijd [10:30 uur Nederlandse tijd] de derde en laatste oefensessie op de rol om de puntjes op de i te zetten. Vervolgens barst om 16:00 uur lokale tijd [14:00 uur Nederlandse tijd] de spannende strijd om poleposition los tijdens de officiële kwalificatie. De ontknoping van het weekend volgt op zaterdag 26 september. De lichten voor de officiële Grand Prix van Azerbeidzjan doven om 15:00 uur lokale tijd [13:00 uur Nederlandse tijd], waarna duidelijk zal worden wie de zestiende race van het jaar op zijn naam schrijft.
Donderdag 24 september
10:30 uur Vrije Training 1
14:00 uur Vrije Training 2
Vrijdag 25 september
10:30 uur Vrije Training 3
14:00 uur Kwalificatie
Zaterdag 26 september
13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan
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