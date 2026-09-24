Russell de snelste man in door problemen geteisterde VT1 in Bakoe

Na een weekje rust mochten de coureurs zich opmaken voor de volgende race op de kalender: de doorgaans veelbewogen Grand Prix van Azerbeidzjan op het vermakelijke Baku City Circuit. In de chaotische eerste vrije training wist George Russell de snelste tijd op de klokken te rijden, voor Max Verstappen.

Met een zeperd van jewelste op de Madring in het achterhoofd, waren de fans en coureurs zelf van de Formule 1 toch wel toe aan een vermakelijker en uitdagender weekend voor de boeg. Normaal gesproken hoef je je daar geen druk over te maken wanneer we neerstrijken op het Baku City Circuit. De baan, die sinds 2016 op de kalender van de koningsklasse staat, heeft inmiddels toch al wel een behoorlijke historie aan iconische momenten opgeleverd. Denk aan Sebastian Vettel die achter de safety car doelbewust inbeukte op Lewis Hamilton, of Max Verstappen en zijn dramatische klapband vanaf de leiding in het kampioenschapsjaar van 2021.

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Verstappen rap op snelheid

Met die wetenschap in het achterhoofd gingen de coureurs bij het wapperen van het groen de baan op voor een aantal eerste verkennende rondjes op het circuit vlakbij de Kaspische Zee. De meeste rijders waren op het harde rubber op het asfalt, waarbij Verstappen rap op snelheid bleek te zijn, waarna ook Charles Leclerc hem wist te verbeteren naar een 1:49.025. Verstappen wist die tijd op het sneller wordende circuit ook weer te verbeteren naar een 1:46.635, waarbij hij op dat moment van de sessie toch wel een stuk sneller bleek dan de rest van het veld.

Problemen Hadjar

Intussen wist ook Kimi Antonelli zijn snelheid te vinden en terwijl de Italiaan verbeterde naar een 1:46.265, ontstonden er de nodige problemen bij een aantal coureurs. Carlos Sainz zag brand ontstaan in zijn Williams door een probleem bij de rechter achterrem. Ook bij de teruggekeerde Isack Hadjar ging het allemaal niet van een leien dakje. De Fransman rapporteerde dat hij problemen had met de motor. Red Bull ging er naar kijken en liet horen dat hij terug moest navigeren naar de pitstraat in de tweede versnelling. Geen ideale situatie, dus.

Ook Antonelli met pech

Terwijl de teams hun programma's vervolgende, zagen we de problemen verder opstapen. Zo ook bij kampioenschapsleider Antonelli. De Italiaan, die een hydraulisch probleem rapporteerde, moest net als Sainz een brandje laten blussen aan zijn auto. Einde sessie dus voor de Mercedes-coureur, die daarmee geen al te lekker begin van zijn weekend kent. Er waren ook momentjes voor Russell en Verstappen die rechtdoor schoten. Dat allemaal nog binnen het eerste half uur van deze sessie.

Nog meer chaos

Ook bij Oscar Piastri sloeg de pechvogel toe en hij moest zijn McLaren terugbrengen naar de pitbox met problemen. Een deel van de heren coureurs besloot om de zachte sloffen onder de wagen te schroeven en dus was het tijd voor een aantal kwalificatieruns in deze vrije training. Verstappen schoot daarbij kortstondig naar de snelste tijd, maar werd snel alweer gepasseerd door Russell die een 1:45.387 wist te noteren. In het restant van de sessie gingen de rijders toch vooral op zoek naar nog wat belangrijke data richting de rest van het weekend. Arvid Lindblad stond plots nog even stil, terwijl ook Nico Hülkenberg zijn wagen stil moest zetten en zijn sessie tot een einde zag komen. Zo ook Esteban Ocon die nog met technische problemen stond. Hij kon wél weer even later doorrijden. Het werd dus al met al een zeer rommelige sessie met veel pech bij de rijders. Werk aan de winkel, dus. Russell sloot de training als snelste af, op een behoorlijke marge voor Verstappen.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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