Aston Martin incasseert gridstraffen: Alonso en Stroll zondag vanaf achteraan
Aston Martin incasseert gridstraffen: Alonso en Stroll zondag vanaf achteraanMaak ons je Google-favoriet
Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll moeten tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan dit weekend in Bakoe achteraan de startgrid plaatsnemen. Beide coureurs hebben gridstraffen moeten incasseren doordat het maximaal toegestane aantal motorcomponenten is overschreden.
De renstal heeft besloten om bij beide bolides meerdere nieuwe aandrijfcomponenten te introduceren. Aangezien Alonso en Stroll voorafgaand aan de wissel al aan hun reglementaire limieten zaten, levert deze technische ingreep direct automatische gridstraffen op. Het duo is hierdoor veroordeeld tot een inhaalrace vanaf de staart van het veld. Alonso verbreekt de limieten met een nieuwe verbrandingsmotor, turbo en PU-ANC, terwijl Stroll over de limieten gaat met een nieuwe turbo, accu, regelelektronica en PU-ANC.
Moeizaam weekend
Stroll beleefde op donderdag al een lastige aftrap van het raceweekend tijdens de eerste vrije training in Bakoe, waarin hij niet verder kwam dan de 21e tijd. Alonso sloot diezelfde oefensessie af op de negentiende positie, waardoor Aston Martin onderin de tijdenlijst bleef bungelen. Door de opgelopen gridstraffen wacht het duo tijdens de hoofdrace op het Baku City Circuit een zware opgave om vanuit de achterste gelederen terrein goed te maken.
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