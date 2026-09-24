Flavio Briatore is helemaal klaar met de aanhoudende stroom aan online haatreacties en bedreigingen richting Pierre Gasly en diens familie. De uitvoerend adviseur en de facto teambaas van Alpine dreigt zelfs met een volledige interviewboycot voor Argentijnse televisiezenders als het wangedrag niet per direct stopt. In gesprek met de Argentijnse tak van ESPN haalt de Italiaan hard uit naar een fanatiek deel van de achterban van teamgenoot Franco Colapinto. Aanleiding voor alle ophef was een race-incident tussen beide heren tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit in Madrid.

In de slotfase van de Spaanse race hield Gasly zijn teamgenoot enige tijd op voorafgaand aan een pitstop, wat zorgde voor de nodige irritatie over de boordradio. Hoewel Colapinto de race uiteindelijk gewoon als zevende afsloot en geen posities verloor, zochten woedende fans massaal de sociale mediakanalen van Gasly en zijn gezin op om ernstige verwensingen te plaatsen. De Franse coureur bracht de ernst van de situatie eerder deze maand al ter sprake tijdens de mediadag in aanloop naar de GP Azerbeidzjan, en nu trekt Briatore dus publiekelijk een hele duidelijke streep.

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Briatore haalt uit naar Argentijnse fans

Briatore windt er dan ook geen doekjes om en eist dat de supporters van de jonge coureur hun vijandige houding staken: "Ik zeg dit specifiek over de Argentijnen, want we hebben geen problemen met Italianen of wie dan ook. Als je Franco wil steunen, doe het dan op een respectvolle en eerlijke manier. Niet op de manier zoals ik nu langs zie komen op de sociale media", klinkt het resoluut.

De Italiaan waarschuwt dat er serieuze maatregelen volgen als de giftige sfeer rondom de Franse renstal niet snel verdwijnt. Volgens Briatore werkt de aanhoudende druk alleen maar averechts voor Colapinto zelf, waarna hij een hard ultimatum stelt: "Als dit zo doorgaat, dan gaat er een moment komen waarop Franco stopt met praten tegen iedereen. Ik zie heel erg veel woede bij de fans, elke keer weer, en dat zonder goede reden. Als dit zo door blijft gaan, dan gaan we stoppen met het geven van interviews aan de Argentijnse televisie."

Steun van FIA na online intimidatie

Gasly sprak zich eerder al openlijk en fel uit over de hele situatie, waarbij hij de bedreigingen richting zijn familie bestempelde als uiterst verontrustend en onacceptabel. Colapinto nam direct daarna eveneens afstand van het gedrag van zijn landgenoten en riep zijn achterban op tot respect en sportiviteit. Het is overigens niet de eerste keer dat supporters van de Argentijn over de schreef gaan; eerder kregen ook coureur Esteban Ocon en diverse wedstrijdleiders te maken met online haatgolven na afloop van eerdere Grands Prix.

Ook Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, heeft zich inmiddels laten horen en spreekt zijn steun uit aan het adres van Gasly. De hoogste man van het overkoepelende autosportorgaan laat via de officiële kanalen weten dat online misbruik, intimidatie en haatdragend gedrag op geen enkele wijze worden getolereerd binnen de racerij.

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