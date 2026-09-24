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Mekies, FIA, socials

Mekies kritisch op ADUO-regels Red Bull: 'Waren niet bepaald perfect'

Mekies, FIA, socials — Foto: © IMAGO

Mekies kritisch op ADUO-regels Red Bull: 'Waren niet bepaald perfect'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Laurent Mekies wil dat er op korte termijn een serieuze discussie plaatsvindt over de opzet van de ADUO-reglementen in de Formule 1. De teambaas en CEO van Red Bull Racing liet donderdag tijdens de persconferentie in Bakoe weten dat het huidige systeem 'niet bepaald perfect' functioneert en dringend toe is aan een evolutie.

Het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem fungeert als een compensatiemechanisme voor motorleveranciers, maar zorgt achter de schermen voor de nodige wrevel bij de Oostenrijkse renstal. Het grootste struikelblok binnen de regels is de manier waarop de prestaties worden gemeten. De FIA baseert de huidige ADUO-index namelijk uitsluitend op het vermogen van de traditionele verbrandingsmotor. Daardoor geldt Red Bull Powertrains momenteel als de maatstaf van het veld en mag het team geen extra motorupgrades doorvoeren. Concurrenten zoals Mercedes behouden daarentegen wél extra ontwikkelingsruimte voor hun elektrische componenten, wat volgens Red Bull een oneerlijke situatie oplevert.

Gesprekken

Mekies benadrukt op het Baku City Circuit dan ook dat een dialoog met de autosportfederatie en de overige PU-fabrikanten onvermijdelijk is. "Kijk, wat betreft het willen evolueren van de ADUO-reglementen, denk ik dat we het er waarschijnlijk over eens kunnen zijn dat de reglementen niet bepaald perfect waren en we zullen zeker een discussie verwelkomen om ze te laten evolueren", vertelt de Fransman tijdens de persconferentie. "Ik ben er zeker van dat we vroeg of later deze discussies zullen hebben met de FIA en de PU-fabrikanten."

Standpunt duidelijk

De topman legt uit dat het team uit Milton Keynes niet stilzit en de bezwaren inmiddels formeel kenbaar heeft gemaakt, al beseft hij ook dat men voorlopig met de huidige situatie moet omgaan: "Ondertussen hebben we geprobeerd ons standpunt duidelijk te maken over waar we het wel en niet mee eens zijn. En op een gegeven moment moeten we ons op onszelf concentreren en het beste werk leveren met de reglementen die we hebben."

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