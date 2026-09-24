Lewis Hamilton heeft van de stewards een officiële reprimande ontvangen na afloop van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De coureur van Ferrari moest zich bij de wedstrijdleiding verantwoorden voor het ernstig in de weg rijden van Liam Lawson op het Baku City Circuit.

Het voorval vond donderdagmiddag plaats tussen bocht 16 en bocht 19, waar Lawson op hoge snelheid moest uitwijken voor de langzaam rijdende Ferrari met startnummer 44. De wedstrijdleiding kwam na uitgebreid beraad tot de conclusie dat de Brit in strijd handelde met Artikel B4.1.1 van het sportieve reglement en de instructies van de wedstrijdleider niet naleefde. Voor Hamilton betekent dit besluit van de FIA alweer zijn tweede officiële waarschuwing van het huidige seizoen.

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Oordeel van de stewards

Hamilton kreeg gedurende de trainingssessie tot tweemaal toe een waarschuwing van het Ferrari-team over de aanstormende bolide van Lawson, maar bleef desalniettemin op de ideale lijn rijden. De wedstrijdleiding riep beide coureurs en hun teamvertegenwoordigers bijeen om het incident grondig door te lichten. In het officiële document schrijven de stewards het volgende: "De Stewards hebben de coureur van auto 44 (Lewis Hamilton), de coureur van auto 30 (Liam Lawson), teamvertegenwoordigers en beoordeelde video, timing, telemetrie, teamradio en in-car video bewijs gehoord."

Op basis van de geldende richtlijnen van de wedstrijdleider dienen coureurs in een langzame ronde nadrukkelijk aan de linkerkant van het asfalt te blijven tussen de uitgang van bocht 16 en de ingang van bocht 18. Volgens het panel ging Hamilton daar de fout in: "HAM bleef niet aan de uiterste linkerkant tussen bocht 16 en 18. Bij het naderen van bocht 19, terwijl LAW van achteren naderde, bleef HAM op de racelijn, wat niet vereist was om een lichte lift te geven. De Stewards hebben daarom vastgesteld dat HAM de verkeersmanagementinstructies en de daaropvolgende LAW niet heeft opgevolgd."

Ernstige belemmering

Lawson was op het moment van het incident bezig aan een vliegende ronde en stuitte in de snelle knik richting start-finish plotseling op de langzame Ferrari. De stewards wijzen erop dat dergelijke momenten in vrije trainingen normaliter met een mildere straf worden afgehandeld, maar dat de omstandigheden ter plaatse een zwaardere sanctie rechtvaardigen: "De normale straf voor het hinderen tijdens de vrije training is een waarschuwing, tenzij het gevaarlijk of opzettelijk is. In dit geval was er geen intentie, maar gezien de lay-out en de hoge snelheid van de bochten, evenals de specifieke instructies gegeven door de Race Director, was de belemmering naar de mening van de Stewards ernstig."

Energiebeheer

Hamilton had tijdens zijn ronde te maken met het beheer van de hybride systemen, doordat hij vaart minderde om energie terug te winnen voor de batterij. De stewards hebben deze factor nadrukkelijk meegenomen in hun eindoordeel: "De Stewards hebben ook rekening gehouden met de moeilijkheid om de energie-inzet tussen bocht 16 en 19 en het einde van de ronde te beheren. Bovendien hebben beide coureurs tijdens de hoorzitting vermeld dat een coureur niet meer energie hoeft in te zetten om het verschil in snelheid tussen de twee auto's in dat specifieke gedeelte te verkleinen."

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