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Baku

LIVE | Tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan: volg hier de tweede oefensessie

Baku — Foto: © IMAGO

LIVE | Tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan: volg hier de tweede oefensessie

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Om 14:00 uur gaan de lichten voor de tweede keer op groen op het Baku City Circuit, nadat we eerder deze ochtend een rommelige oefensessie hadden met veel technische problemen bij de verschillende coureurs. Zijn deze opgelost of wordt het opnieuw chaos? Mis niks in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Azerbeidzjan

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2m geleden

14:40

Lawson woest op Hamilton

De Nieuw-Zeelander treft de in de weg rijdende Hamilton op zijn pad en is woedend op de boardradio: "Dat is zó gevaarlijk!"

2m geleden

14:40

Verbeteringen op de softs

De verbeteringen blijven elkaar nu in rap tempo opvolgen voorop aan het veld. Onder meer Leclerc, Russell en Verstappen weten flink te verbeteren. 

11m geleden

14:32

De volgende problemen

Het blijft problemen regenen in Bakoe: dit keer is het weer Bearman die vlak na het na buiten rijden stilvalt.

12m geleden

14:30

We gaan weer verder

VT2 wordt weer vervolgd met nog een half uur te gaan.

23m geleden

14:19

Lindblad ramt de muur!

Terwijl eerst Hadjar even een moment heeft, raakt Lindblad fors de muur met zijn rechtervoorband na bocht 8. De sessie zit erop voor Lindblad en de rode vlag hangt uit!

28m geleden

14:14

Stuivertje wisselen voorop

Russell weet kortstondig de snelste tijd van Verstappen uit de boeken te rijden, maar Verstappen gaat daar zelf meteen weer onderdoor met een 1:44.492.

31m geleden

14:12

Verstappen met problemen

De Nederlander blijft herhaaldelijk rapporteren over flinke balansproblemen in de RB22. Voorlopig deert het qua tijd weinig want hij staat op P1.

35m geleden

14:07

Eerste tijden druppelen binnen

Voorlopig is het Verstappen die, net als in de eerste vrije training, de snelste tijd vroeg weet te noteren op de mediums met een 1:45.933. Ondertussen wordt er bij Lindblad nog behoorlijk gesleuteld aan zijn wagen.

39m geleden

14:03

Nieuwe motor voor Kimi

Het team van Mercedes heeft besloten om een motor uit de pool van Antonelli in de wagen te monteren na zijn problemen in VT1.

41m geleden

14:01

We zijn los!

De tweede vrije training van deze donderdag is van start op het Baku City Circuit. Colapinto heeft meteen na het uitrijden van de pits een momentje met de koude remmen en gaat even rechtdoor in bocht 2.

1u geleden

13:52

Wat gebeurde er in VT1?

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Russell de snelste man in door problemen geteisterde VT1 in Bakoe - GPFans.com

Na een weekje rust mochten de coureurs zich opmaken voor de volgende race op de kalender: de doorgaans veelbewogen Grand Prix van Azerbeidzjan op het...

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1u geleden

13:39

Goedemiddag!

Goedemiddag allemaal en welkom in het liveblog voor de tweede vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Om 14:00 uur gaan we van start met de tweede oefensessie, mis niks in ons liveblog.

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