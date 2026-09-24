LIVE | Tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan: volg hier de tweede oefensessie
LIVE | Tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan: volg hier de tweede oefensessieMaak ons je Google-favoriet
Om 14:00 uur gaan de lichten voor de tweede keer op groen op het Baku City Circuit, nadat we eerder deze ochtend een rommelige oefensessie hadden met veel technische problemen bij de verschillende coureurs. Zijn deze opgelost of wordt het opnieuw chaos? Mis niks in ons liveblog.
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Azerbeidzjan
Lawson woest op Hamilton
De Nieuw-Zeelander treft de in de weg rijdende Hamilton op zijn pad en is woedend op de boardradio: "Dat is zó gevaarlijk!"
Verbeteringen op de softs
De verbeteringen blijven elkaar nu in rap tempo opvolgen voorop aan het veld. Onder meer Leclerc, Russell en Verstappen weten flink te verbeteren.
De volgende problemen
Het blijft problemen regenen in Bakoe: dit keer is het weer Bearman die vlak na het na buiten rijden stilvalt.
We gaan weer verder
VT2 wordt weer vervolgd met nog een half uur te gaan.
Lindblad ramt de muur!
Terwijl eerst Hadjar even een moment heeft, raakt Lindblad fors de muur met zijn rechtervoorband na bocht 8. De sessie zit erop voor Lindblad en de rode vlag hangt uit!
Stuivertje wisselen voorop
Russell weet kortstondig de snelste tijd van Verstappen uit de boeken te rijden, maar Verstappen gaat daar zelf meteen weer onderdoor met een 1:44.492.
Verstappen met problemen
De Nederlander blijft herhaaldelijk rapporteren over flinke balansproblemen in de RB22. Voorlopig deert het qua tijd weinig want hij staat op P1.
Eerste tijden druppelen binnen
Voorlopig is het Verstappen die, net als in de eerste vrije training, de snelste tijd vroeg weet te noteren op de mediums met een 1:45.933. Ondertussen wordt er bij Lindblad nog behoorlijk gesleuteld aan zijn wagen.
Nieuwe motor voor Kimi
Het team van Mercedes heeft besloten om een motor uit de pool van Antonelli in de wagen te monteren na zijn problemen in VT1.
We zijn los!
De tweede vrije training van deze donderdag is van start op het Baku City Circuit. Colapinto heeft meteen na het uitrijden van de pits een momentje met de koude remmen en gaat even rechtdoor in bocht 2.
Wat gebeurde er in VT1?
Goedemiddag!
Goedemiddag allemaal en welkom in het liveblog voor de tweede vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Om 14:00 uur gaan we van start met de tweede oefensessie, mis niks in ons liveblog.
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