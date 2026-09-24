Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen heeft goede zaken gedaan vandaag in de straten van Bakoe want tijdens de middag vrije training eindigde hij achter Mercedes-duo. Na een behoorlijk rommelige eerste sessie vol problemen, voornamelijk motorproblemen, waren teams nog bezig met herstelwerkzaamheden, hoewel de tweede oefensessie ook niet ongeschonden ging.

Gerelateerd