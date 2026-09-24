VIDEO: Hamilton moet zich melden bij F1-stewards na hinderen Lawson | GPFans News
VIDEO: Hamilton moet zich melden bij F1-stewards na hinderen Lawson | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft goede zaken gedaan vandaag in de straten van Bakoe want tijdens de middag vrije training eindigde hij achter Mercedes-duo. Na een behoorlijk rommelige eerste sessie vol problemen, voornamelijk motorproblemen, waren teams nog bezig met herstelwerkzaamheden, hoewel de tweede oefensessie ook niet ongeschonden ging.
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