Lewis Hamilton ligt onder een vergrootglas bij de stewards na een hachelijk moment tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit van Bakoe reed de Brit donderdagmiddag op een langzaam tempo, waarbij hij Liam Lawson ernstig in de weg reed bij het opkomen van het rechte stuk.

De wedstrijdleiding startte direct een formeel onderzoek naar het voorval om te beoordelen of de coureur van Ferrari zich schuldig heeft gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag of onnodig ophouden op de baan. Lawson wist een zware crash op hoge snelheid ternauwernood te voorkomen en kon zijn trainingsprogramma zonder schade aan zijn bolide vervolgen.

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Woede bij Lawson

Lawson liet over de boordradio direct duidelijk merken wat hij van de actie vond na het passeren van bocht 19, de voorlaatste rechterknik die het veld naar de lange volgassectie leidt. De bolide van Hamilton sneed plotseling over de racelijn van de coureur van Racing Bulls heen, waardoor de Nieuw-Zeelander fors moest corrigeren om contact te vermijden. Lawson riep over zijn teamradio: "Oh mijn god, dat is zo f*cking gevaarlijk. Oh mijn god, man, dat is zo gevaarlijk."

Mogelijke gridstraf

Hamilton sloot de bewuste tweede trainingssessie op het Baku City Circuit uiteindelijk af op de vijfde positie met een snelste tijd van 1:44.665. Lawson zette zijn bolide ondanks het oponthoud neer op de twaalfde positie van de tijdenlijst, waarin George Russell namens Mercedes het tempo bepaalde met de snelste ronde van de middag. Voor Hamilton, die met 191 punten momenteel de derde plaats bezet in het rijdersklassement, kan een eventuele straf van de wedstrijdleiding directe invloed hebben op de startpositie zaterdag. Hij moet zich om 15:30 uur Nederlandse tijd melden om tekst en uitleg te geven.

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