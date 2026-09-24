Het Formule 1-fabrieksteam van Audi heeft officieel bevestigd dat Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg ook in 2027 de vaste coureurs van de renstal blijven.

Teambaas Mattia Binotto maakte het nieuws donderdag bekend tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan 2026 in Bakoe en maakt daarmee direct een einde aan eventuele twijfels rondom de bezetting voor het overvolgende seizoen. Volgens de leiding van het fabrieksteam was er achter de schermen overigens nooit sprake van onzekerheid over de toekomst van het rijdersduo. Zowel Bortoleto als Hülkenberg stapte begin 2025 al in bij Sauber met een meerjarige verbintenis die doorloopt tot en met 2027. Doordat het team vanaf dit seizoen officieel opereert als het fabrieksteam van Audi en de contracten al vastlagen, zag de renstal simpelweg geen reden om eerder met een formele mededeling naar buiten te treden.

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Duidelijkheid

Binotto legt tijdens het persmoment in de paddock uit waarom het team niet eerder van zich liet horen over de rijdersbezetting. "We wisten dat er geen verandering zou komen, want beide coureurs stonden al onder contract voor 2027", vertelt Binotto op de persconferentie voor de teambazen. "We hebben daarom nooit bekendgemaakt hoe het er volgend jaar uitziet, omdat daar geen noodzaak toe was." Daarbij benadrukt de Italiaan uitermate tevreden te zijn met de huidige gang van zaken en de prestaties op de baan: "Ik ben tamelijk tevreden over onze coureurs en hun snelheid."

Hülkenberg

Hülkenberg kan binnen de gelederen van Audi rekenen op veel lof dankzij zijn constante optredens en ervaring achter het stuur. "Nico levert constant zijn prestaties en maakt heel weinig fouten", zo oordeelt Binotto over de ervaren Duitser. "Hij benut het potentieel van de auto altijd en rijdt punten binnen wanneer dat mogelijk is. Hij heeft zichzelf tot nu toe uitstekend gepresenteerd." Hülkenberg kende een geduldige opbouw van het seizoen en pakte tijdens de Grand Prix van Hongarije met een negende plaats zijn eerste punten voor Audi, middenin een sterke fase waarin het team tussen Silverstone en Zandvoort vier raceweekenden op rij in de punten finishte.

Bortoleto

Aan de andere kant van de garage laat ook Bortoleto een sterke opwaartse lijn zien in zijn debuutjaar bij de formatie. De jonge Braziliaan beleefde een droomstart tijdens de seizoensopener in Australië, waar hij zich knap als tiende wist te kwalificeren en in de race naar de negende plek reed om Audi meteen haar allereerste WK-punten te bezorgen. Binotto ziet de ontwikkeling met vertrouwen aan: "Gabi bevindt zich nog altijd in de leerfase. Bij hem moeten we nadrukkelijker kijken naar zijn ontwikkeling en zijn ontwikkelingstempo. Maar zijn zelfvertrouwen groeit van race tot race. Hij wordt steeds sneller en maakt weinig fouten, al hoort dat erbij in de leerfase."

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