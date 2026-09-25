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Verstappen, baku, 2026, red bull

LIVE (gesloten)| Derde vrije training F1 GP Azerbeidzjan: kan Verstappen meedingen om pole?

Verstappen, baku, 2026, red bull — Foto: © IMAGO
2 reacties

LIVE (gesloten)| Derde vrije training F1 GP Azerbeidzjan: kan Verstappen meedingen om pole?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De derde en laatste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat om half elf van start. De teams krijgen nog één keer zestig minuten de tijd om zich voor te bereiden op de kwalificatie in de straten van Bakoe vanmiddag. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.

LIVE | Derde vrije training F1 GP Azerbeidzjan: kan Verstappen meedingen om pole?

Sorteer op:

7m geleden

11:32

De laatste vrije training zit erop.

In de slotminuten noteerde Verstappen plots de snelste tijd met een 1:43.922. Een indrukwekkende tijd van de Nederlander. Kleine kantekening hierbij is dat de auto's van Mercedes in de laatste twee minuten geen ronde meer reden, toen de baan het snelst was. Russell eindigde zo op P2 met een 1:44.021, gevolgd door Hamilton met een 1:44.033. Antonelli en Lelcerc completeerden de top vijf. 

18m geleden

11:21

Verstappen stijgt naar twee

Een strakke ronde van Verstappen brengt hem naar de tweede tijd. De viervoudig wereldkampioen zet een 1:44.162 op het bord. 

21m geleden

11:18

Russell zet aan

Mercedes komt nu toch weer bovendrijven. Russell klokt een 1:44.177 en neemt de eerste positie over, met Antonelli daar dik twee tienden achter op P2. Tot nu toe lijkt Russell de boventoon te voeren ten opzichte van zijn teammaat. 

24m geleden

11:15

Het laatste kwartier

Het laatste kwartier loopt en meerdere coureurs komen naar buiten op een setje softs voor een aantal installatieronden. 

29m geleden

11:09

Nog twintig minuten te gaan

Met nog twintig minuten te gaan hebben we van bijna alle coureurs een snelle run gezien. De top vijf: 

Russell: 1:44.715 

Leclerc: +0.162 

Antonelli: +0.331 

Hamilton: +0.378 

Verstappen: +0.614 

35m geleden

11:04

Boze Verstappen

Verstappen is ondertussen niet blij met zijn RB22: "Als deze auto nou eens één keer niet als een f*cking kangoeroe zou stuiteren. Mijn hemel." 

36m geleden

11:03

Einde verhaal voor Stroll

Voor Lance Stroll lijkt de sessie erop te zitten. De Aston Martin-coureur raakte de muur bij het indraaien op het rechte stuk, waarna het team de opdracht gaf op zijn bolide te parkeren. 

41m geleden

10:58

Ferrari zet aan

Lang blijft Verstappen niet bovenaan staan. Hamilton heeft de toppositie in de tijdenlijst overgenomen met een 1:45.093, gevolgd door Leclerc daar twee tienden achter. Ook Verstappen klaagt nu over de wind in bocht zestien. 

43m geleden

10:56

Verstappen klokt snelste tijd

Nu is het Verstappen die op de mediums het hardst gaat: 1:45.329 voor de Nederlander. 

43m geleden

10:55

Rondetijden worden aangescherpt

Inmiddels gaan we een stukje harder op het Baku Street Circuit. Leclerc heeft een 1:45.564 genoteerd en staat daarmee bovenaan de tijdenlijst. Hamilton staat daar zes tienden achter, gevolgd door Antonelli op ruim een seconde. De coureurs hebben ondertussen last van de harde wind. Onder andere Antonelli moest een uitstapje maken bij bocht zestien nadat hij werd verrast door een windstoot. 

1u geleden

10:48

Norris wordt naar binnen geroepen

Norris krijgt over de boordradio te horen dat hij geen hoge snelheden mag rijden en terug de pits in moet. Er moet dus wat gecontroleerd worden aan de McLaren. Wellicht hangt er wat los of heeft het team vragen over de rijhoogte. 

1u geleden

10:47

Gasly scherpt snelste tijd aan

Gasly heeft de snelste tijd inmiddels aangescherpt met een 1:47.714, gevolgd door Lawson en Albon. Verstappen is inmiddels begonnen aan zijn outlap. 

1u geleden

10:45

Het eerste kwartier

Het eerste kwartier zit erop en inmiddels staan er meerdere tijden op het bord. De top vijf: 

Gasly: 1:48.295 

Colapinto: 1:51.899 

Bottas: 1:53.474 

Lindblad: 2:07.622 

Lawson: 2:08.251 

Competitief is het dus nog lang niet. Van de topteams zijn Leclerc en Hamilton nu voor het eerst naar buiten gekomen. 

1u geleden

10:40

Lindblad naar buiten

Ook Arvid Lindblad is inmiddels naar buitengekomen. Het team van Racing Bulls heeft hard moeten werken, nadat de rookie in VT2 zijn auto kapot reed in het kasteelgedeelte. 

1u geleden

10:38

Pierre Gasly

De eerste rondetijd van de sessie komt op naam van Pierre Gasly. De Alpine-coureur klokt op de mediums een 1:50.582, wat een volle tank doet vermoeden. 

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