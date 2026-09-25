LIVE | Derde vrije training F1 GP Azerbeidzjan: kan Verstappen meedingen om pole?

In de slotminuten noteerde Verstappen plots de snelste tijd met een 1:43.922. Een indrukwekkende tijd van de Nederlander. Kleine kantekening hierbij is dat de auto's van Mercedes in de laatste twee minuten geen ronde meer reden, toen de baan het snelst was. Russell eindigde zo op P2 met een 1:44.021, gevolgd door Hamilton met een 1:44.033. Antonelli en Lelcerc completeerden de top vijf.