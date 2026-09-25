LIVE (gesloten)| Derde vrije training F1 GP Azerbeidzjan: kan Verstappen meedingen om pole?
LIVE (gesloten)| Derde vrije training F1 GP Azerbeidzjan: kan Verstappen meedingen om pole?Maak ons je Google-favoriet
De derde en laatste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat om half elf van start. De teams krijgen nog één keer zestig minuten de tijd om zich voor te bereiden op de kwalificatie in de straten van Bakoe vanmiddag. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.
LIVE | Derde vrije training F1 GP Azerbeidzjan: kan Verstappen meedingen om pole?
De laatste vrije training zit erop.
In de slotminuten noteerde Verstappen plots de snelste tijd met een 1:43.922. Een indrukwekkende tijd van de Nederlander. Kleine kantekening hierbij is dat de auto's van Mercedes in de laatste twee minuten geen ronde meer reden, toen de baan het snelst was. Russell eindigde zo op P2 met een 1:44.021, gevolgd door Hamilton met een 1:44.033. Antonelli en Lelcerc completeerden de top vijf.
Verstappen stijgt naar twee
Een strakke ronde van Verstappen brengt hem naar de tweede tijd. De viervoudig wereldkampioen zet een 1:44.162 op het bord.
Russell zet aan
Mercedes komt nu toch weer bovendrijven. Russell klokt een 1:44.177 en neemt de eerste positie over, met Antonelli daar dik twee tienden achter op P2. Tot nu toe lijkt Russell de boventoon te voeren ten opzichte van zijn teammaat.
Het laatste kwartier
Het laatste kwartier loopt en meerdere coureurs komen naar buiten op een setje softs voor een aantal installatieronden.
Nog twintig minuten te gaan
Met nog twintig minuten te gaan hebben we van bijna alle coureurs een snelle run gezien. De top vijf:
Russell: 1:44.715
Leclerc: +0.162
Antonelli: +0.331
Hamilton: +0.378
Verstappen: +0.614
Boze Verstappen
Verstappen is ondertussen niet blij met zijn RB22: "Als deze auto nou eens één keer niet als een f*cking kangoeroe zou stuiteren. Mijn hemel."
Einde verhaal voor Stroll
Voor Lance Stroll lijkt de sessie erop te zitten. De Aston Martin-coureur raakte de muur bij het indraaien op het rechte stuk, waarna het team de opdracht gaf op zijn bolide te parkeren.
Ferrari zet aan
Lang blijft Verstappen niet bovenaan staan. Hamilton heeft de toppositie in de tijdenlijst overgenomen met een 1:45.093, gevolgd door Leclerc daar twee tienden achter. Ook Verstappen klaagt nu over de wind in bocht zestien.
Verstappen klokt snelste tijd
Nu is het Verstappen die op de mediums het hardst gaat: 1:45.329 voor de Nederlander.
Rondetijden worden aangescherpt
Inmiddels gaan we een stukje harder op het Baku Street Circuit. Leclerc heeft een 1:45.564 genoteerd en staat daarmee bovenaan de tijdenlijst. Hamilton staat daar zes tienden achter, gevolgd door Antonelli op ruim een seconde. De coureurs hebben ondertussen last van de harde wind. Onder andere Antonelli moest een uitstapje maken bij bocht zestien nadat hij werd verrast door een windstoot.
Norris wordt naar binnen geroepen
Norris krijgt over de boordradio te horen dat hij geen hoge snelheden mag rijden en terug de pits in moet. Er moet dus wat gecontroleerd worden aan de McLaren. Wellicht hangt er wat los of heeft het team vragen over de rijhoogte.
Gasly scherpt snelste tijd aan
Gasly heeft de snelste tijd inmiddels aangescherpt met een 1:47.714, gevolgd door Lawson en Albon. Verstappen is inmiddels begonnen aan zijn outlap.
Het eerste kwartier
Het eerste kwartier zit erop en inmiddels staan er meerdere tijden op het bord. De top vijf:
Gasly: 1:48.295
Colapinto: 1:51.899
Bottas: 1:53.474
Lindblad: 2:07.622
Lawson: 2:08.251
Competitief is het dus nog lang niet. Van de topteams zijn Leclerc en Hamilton nu voor het eerst naar buiten gekomen.
Lindblad naar buiten
Ook Arvid Lindblad is inmiddels naar buitengekomen. Het team van Racing Bulls heeft hard moeten werken, nadat de rookie in VT2 zijn auto kapot reed in het kasteelgedeelte.
Pierre Gasly
De eerste rondetijd van de sessie komt op naam van Pierre Gasly. De Alpine-coureur klokt op de mediums een 1:50.582, wat een volle tank doet vermoeden.
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