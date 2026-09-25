Hoe laat begint vandaag de vrijdagse kwalificatie in Bakoe?
Hoe laat begint vandaag de vrijdagse kwalificatie in Bakoe?Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's strijden vanmiddag op het Baku City Circuit om pole position tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De strijd om de beste startplek begint vandaag om 16:00 uur lokale tijd [14:00 uur Nederlandse tijd].
Het raceweekend kent een afwijkende indeling ten opzichte van het traditionele schema, waardoor wie pas op zaterdagmiddag inschakelt voor de tijdtraining te laat komt. De verschuiving van de sessies is het gevolg van een direct verzoek vanuit de lokale promotor en de overheid van Azerbeidzjan. Zondag 27 september geldt in het land namelijk als een officiële nationale dag van rouw ter herdenking van gesneuvelde militairen, waardoor er op die datum geen sportevenementen mogen plaatsvinden. Het voltallige Grand Prix-programma is daarom met 24 uur vervroegd, wat betekent dat de eerste twee vrije trainingen al op donderdag zijn afgewerkt en de Grand Prix zelf zaterdagmiddag al van start gaat.
Weersvoorspellingen
Tijdens de kwalificatie van vandaag spelen de wisselende omstandigheden opnieuw een voorname rol. De weersverwachting voor vanmiddag is zonnig en droog bij temperaturen rond de 24 graden Celsius, maar er worden windstoten tot circa 65 kilometer per uur voorspeld die de aerodynamische balans van de wagens flink kunnen verstoren. In het wereldkampioenschap leidt Andrea Kimi Antonelli momenteel het klassement met 292 punten, voor teamgenoot George Russell die op 211 punten staat. Verstappen bezet voorlopig de zesde positie in de tussenstand met 145 punten.
Starttijd van de kwalificatie
Verstappen vangt vanmiddag om 14:00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie aan, die zoals gebruikelijk een uur in beslag zal nemen. De strijd om de startopstelling is traditioneel opgedeeld in Q1 van achttien minuten, Q2 van vijftien minuten en de beslissende top tien-shootout in Q3 van twaalf minuten. Voorafgaand aan de kwalificatie krijgen de coureurs om 10:30 uur Nederlandse tijd eerst nog zestig minuten de tijd tijdens de derde en afsluitende vrije training om de afstelling van hun bolides te perfectioneren.
Vrijdag 25 september
10:30 uur Vrije Training 3
14:00 uur Kwalificatie
Zaterdag 26 september
13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan
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