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Antonelli's W17 on track at Monaco GP

Pérez onthult: groepsapp van coureurs ontploft na Monaco-besluit

Antonelli's W17 on track at Monaco GP — Foto: © IMAGO

Pérez onthult: groepsapp van coureurs ontploft na Monaco-besluit

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Sergio Pérez heeft onthuld dat de gezamenlijke groepsapp van de coureurs direct ontplofte nadat bekend werd dat Monaco in 2027 voor het eerst een sprintraceweekend organiseert.

In de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan vertelt de Mexicaan van het Cadillac in Bakoe dat het rijdersveld uiterst verbaasd reageerde op het besluit van de sportleiding. De coureurs werden vooraf niet ingelicht over de ingrijpende plannen en moesten het nieuws vernemen via de openbare aankondigingen en hun eigen onderlinge chatkanaal. Pérez legt uit dat de introductie van een extra race op het smalle stratencircuit direct voor veel ophef en discussie zorgde binnen de coureursgemeenschap.

Groepsapp

Pérez deed uit de doeken hoe hij zelf op de hoogte raakte van het besluit en wat er zich vervolgens afspeelde tussen de coureurs onderling. "Ik kwam er eigenlijk via onze groepsapp achter", vertelt Pérez over de reacties op de 2027-kalender. "Er waren wat reacties daar. Het was nogal druk in de groep. Buiten wat er in de groep gebeurde, heb ik er verder niet veel aandacht aan besteed." Wat er precies gezegd werd, wil Pérez niet mededelen: "Het blijft binnen de groep. Dat kun je je wel voorstellen", stelt hij met een brede glimlach die toch meer verraadt dan dat hij zegt.

Schema vast

De FIA en Formula 1 hebben met de Automobile Club de Monaco (ACM) overigens een doorlopend contract tot en met het seizoen 2035. Vanaf dit racejaar is het evenement al definitief verplaatst naar het eerste volledige weekend van juni. Voor de editie van 4 tot en met 6 juni 2027 staat het schema definitief vast: het weekend omvat één vrije training en de Sprint Qualifying op vrijdag, de sprintrace van honderd kilometer op zaterdagochtend gevolgd door de reguliere Grand Prix-kwalificatie, en de hoofdrace op zondag.

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