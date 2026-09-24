close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Komatsu wil niks loslaten over Ocon-toekomst: "Binnen een paar weken"

Komatsu wil niks loslaten over Ocon-toekomst: "Binnen een paar weken"

Komatsu wil niks loslaten over Ocon-toekomst: &#34;Binnen een paar weken&#34; — Foto: © IMAGO

Komatsu wil niks loslaten over Ocon-toekomst: "Binnen een paar weken"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Esteban Ocon bevindt zich in een onzekere positie over zijn toekomst bij Haas voor het Formule 1-seizoen van 2027. Teambaas Ayao Komatsu laat na alle berichten weten dat de evaluaties voor de coureursbezetting inmiddels zijn afgerond, maar benadrukt tegelijkertijd dat de deur voor de Franse coureur nog niet definitief dicht is gesmeten.

De situatie rond de Fransman werd actueel nadat hij in Bakoe liet doorschemeren dat hij zichzelf als een zogeheten 'free agent' beschouwt voor het komende jaar en dat er zaken worden besproken die buiten zijn invloed vallen. De sportieve verschillen binnen de Amerikaanse renstal zijn dit seizoen zichtbaar: Ocon verzamelde tot nu toe drie punten, terwijl teamgenoot Oliver Bearman op achttien punten staat. Hoewel er in de paddock geruchten de ronde deden over een mogelijke vete tussen Ocon en Komatsu, hebben beide heren deze speculaties resoluut tegengesproken.

Contractuele situatie

Komatsu licht toe waarom er nog geen definitieve duidelijkheid is over het aanblijven van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Elke coureur heeft, laten we zeggen, een bepaald punt in het jaar om over de optie te beslissen. Het betekent gewoon dat wij nog niet over die optie hebben besloten. Maar dat was al vrij lang geleden. Dus zijn situatie is eigenlijk niet echt veranderd. We proberen nog steeds af te ronden wat we volgend jaar gaan doen", verklaart de teambaas over de status van de contractoptie.Ocon gaf eerder zelf al aan dat zijn contractuele lot momenteel niet in zijn eigen handen ligt. "Er zijn zaken die besproken worden die buiten mijn controle liggen", gaf de coureur aan. "Er zijn bepaalde onderwerpen die buiten mijn controle liggen. Dus, ik zal blijven pushen tot het einde van het jaar en zien hoe het gaat."

Paar weken

Rafael Camara geldt volgens ingewijden inmiddels als de belangrijkste gegadigde om het zitje van Ocon voor 2027 over te nemen.  Binnen afzienbare tijd moet de knoop definitief worden doorgehakt, waarbij ook teameigenaar Gene Haas direct betrokken is. "Binnen een paar weken", geeft Komatsu aan over de verwachte beslissing. "We hebben alle evaluaties gedaan, dus we wachten nu alleen nog op het samenvatten van onze bevindingen, een interne discussie voeren, een praatje maken met Gene, en dan nemen we de definitieve beslissing. Nee, kijk, de coureurscombinatie is duidelijk een behoorlijk complex onderwerp. Ja, we zijn ook tevreden geweest met Ollie. Dus, zoals ik al zei, we zijn nog steeds onze interne discussie aan het afronden. Ik kan daar echt niets meer over zeggen."

Gerelateerd

Haas Esteban Ocon

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ocon lijkt inderdaad klaar in F1: 'Heeft te horen gekregen dat het eindigt'

Ocon lijkt inderdaad klaar in F1: 'Heeft te horen gekregen dat het eindigt'

  • Gisteren 18:30
Haas-vertrek Ocon lijkt aanstaande: 'Volgend jaar absoluut een transfervrije coureur'

Haas-vertrek Ocon lijkt aanstaande: 'Volgend jaar absoluut een transfervrije coureur'

  • Gisteren 12:58
Haas nadert akkoord voor 2027: Câmara op weg naar zitje Ocon

Haas nadert akkoord voor 2027: Câmara op weg naar zitje Ocon

  • 22 september 2026 18:45
  • 1
Verstappen spreekt met Klopp over kraker: 'Ik hoop op 1:1, dat is het beste'

Verstappen spreekt met Klopp over kraker: 'Ik hoop op 1:1, dat is het beste'

  • 1 uur geleden
Verstappen na P3 tijdens trainingen in Bakoe: 'Een goede start voor ons'

Verstappen na P3 tijdens trainingen in Bakoe: 'Een goede start voor ons'

  • 1 uur geleden
FIA deelt reprimande uit aan Hamilton na hinderen Lawson

FIA deelt reprimande uit aan Hamilton na hinderen Lawson

  • 2 uur geleden
  • 7

Net binnen

19:29
Verstappen spreekt met Klopp over kraker: 'Ik hoop op 1:1, dat is het beste'
18:47
Verstappen na P3 tijdens trainingen in Bakoe: 'Een goede start voor ons'
18:14
FIA deelt reprimande uit aan Hamilton na hinderen Lawson
18:00
Mekies kritisch op ADUO-regels Red Bull: 'Waren niet bepaald perfect'
17:15
Audi bevestigt line-up voor 2027: Bortoleto en Hülkenberg blijven aan boord
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen eindigt achter Mercedes-duo in tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen eindigt achter Mercedes-duo in tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan

Vandaag 15:00 2
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x