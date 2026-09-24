Esteban Ocon bevindt zich in een onzekere positie over zijn toekomst bij Haas voor het Formule 1-seizoen van 2027. Teambaas Ayao Komatsu laat na alle berichten weten dat de evaluaties voor de coureursbezetting inmiddels zijn afgerond, maar benadrukt tegelijkertijd dat de deur voor de Franse coureur nog niet definitief dicht is gesmeten.

De situatie rond de Fransman werd actueel nadat hij in Bakoe liet doorschemeren dat hij zichzelf als een zogeheten 'free agent' beschouwt voor het komende jaar en dat er zaken worden besproken die buiten zijn invloed vallen. De sportieve verschillen binnen de Amerikaanse renstal zijn dit seizoen zichtbaar: Ocon verzamelde tot nu toe drie punten, terwijl teamgenoot Oliver Bearman op achttien punten staat. Hoewel er in de paddock geruchten de ronde deden over een mogelijke vete tussen Ocon en Komatsu, hebben beide heren deze speculaties resoluut tegengesproken.

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Contractuele situatie

Komatsu licht toe waarom er nog geen definitieve duidelijkheid is over het aanblijven van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Elke coureur heeft, laten we zeggen, een bepaald punt in het jaar om over de optie te beslissen. Het betekent gewoon dat wij nog niet over die optie hebben besloten. Maar dat was al vrij lang geleden. Dus zijn situatie is eigenlijk niet echt veranderd. We proberen nog steeds af te ronden wat we volgend jaar gaan doen", verklaart de teambaas over de status van de contractoptie.Ocon gaf eerder zelf al aan dat zijn contractuele lot momenteel niet in zijn eigen handen ligt. "Er zijn zaken die besproken worden die buiten mijn controle liggen", gaf de coureur aan. "Er zijn bepaalde onderwerpen die buiten mijn controle liggen. Dus, ik zal blijven pushen tot het einde van het jaar en zien hoe het gaat."

Paar weken

Rafael Camara geldt volgens ingewijden inmiddels als de belangrijkste gegadigde om het zitje van Ocon voor 2027 over te nemen. Binnen afzienbare tijd moet de knoop definitief worden doorgehakt, waarbij ook teameigenaar Gene Haas direct betrokken is. "Binnen een paar weken", geeft Komatsu aan over de verwachte beslissing. "We hebben alle evaluaties gedaan, dus we wachten nu alleen nog op het samenvatten van onze bevindingen, een interne discussie voeren, een praatje maken met Gene, en dan nemen we de definitieve beslissing. Nee, kijk, de coureurscombinatie is duidelijk een behoorlijk complex onderwerp. Ja, we zijn ook tevreden geweest met Ollie. Dus, zoals ik al zei, we zijn nog steeds onze interne discussie aan het afronden. Ik kan daar echt niets meer over zeggen."

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