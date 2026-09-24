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Verstappen na P3 tijdens trainingen in Bakoe: 'Een goede start voor ons'

Verstappen spreekt met Klopp over kraker: 'Ik hoop op 1:1, dat is het beste'

Verstappen na P3 tijdens trainingen in Bakoe: 'Een goede start voor ons' — Foto: © IMAGO

Verstappen spreekt met Klopp over kraker: 'Ik hoop op 1:1, dat is het beste'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft voorafgaand aan de kraker in de Nations League tussen Nederland en Duitsland gesproken met bondscoach Jürgen Klopp. Tijdens de mediadag in Bakoe liet de coureur van Red Bull Racing tegenover Sky Sports Deutschland weten dat hij voor de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA hoopt op een diplomatiek 1-1 gelijkspel.

Het duel in Amsterdam markeert donderdagavond de start van de nieuwe Nations League-cyclus voor beide landen. Voor Klopp betekent de ontmoeting met Oranje zijn officiële vuurdoop langs de lijn als bondscoach van Die Mannschaft, terwijl aan Nederlandse zijde Xavi Hernández zijn debuut maakt als eindverantwoordelijke. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA vindt plaats om 20:45 uur.

Gesprek met Klopp

Verstappen verscheen in de paddock in zijn racekleding voor de camera en kreeg direct de vraag voorgelegd hoe hij naar de naderende clash tussen de twee aartsrivalen kijkt. De Limburger onthulde dat hij het affiche vooraf al uitgebreid heeft doorgenomen met de Duitse bondscoach. "Ja, ik heb al met Jürgen hierover gesproken", reageerde Verstappen met een glimlach. "Ik hoop op 1-1. Dat is het beste."

Niet overtuigd?

Hoewel Verstappen de voorkeur geeft aan een vreedzame puntendeling om de verhoudingen goed te houden, lijkt hij zelf nog allerminst zeker van een goede afloop voor de ploeg van Xavi. Er werd bij de videobeelden al opgemerkt dat de coureur niet volledig overtuigd leek van zijn eigen voorspelling, al houdt hij vast aan het gelijke spel als de meest gewenste uitkomst.

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