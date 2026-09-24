Russell tweemaal het snelste in Bakoe, Hamilton zorgt voor woede bij Lawson | GPFans Recap

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De Grand Prix van Azerbeidzjan is vandaag van start gegaan met de eerste twee vrije trainingen op het Baku City Circuit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De eerste dag zit erop in Bakoe op de donderdag en daarmee zijn de eerste twee vrije trainingen dus afgewerkt. George Russell was in beide trainingen de snelste man, terwijl de dag geteisterd werd door problemen en chaos voor verschillende coureurs. Max Verstappen wist zich ook twee keer te melden in de top drie, terwijl Lewis Hamilton zich de woede van Liam Lawson op de hals haalde en dus ook onder het vergrootglas kwam te liggen bij de wedstrijdleiding.

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Russell de snelste man in door problemen geteisterde VT1 in Bakoe

Na een weekje rust mochten de coureurs zich opmaken voor de volgende race op de kalender: de doorgaans veelbewogen Grand Prix van Azerbeidzjan op het vermakelijke Baku City Circuit. In de chaotische eerste vrije training wist George Russell de snelste tijd op de klokken te rijden, voor Max Verstappen. Lees hier de hele samenvatting van de eerste vrije training in Bakoe.

Verstappen eindigt achter Mercedes-duo in tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan

George Russell heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een 1:43.347 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Kimi Antonelli en Max Verstappen completeerden de top drie. Lees hier de hele samenvatting van de tweede vrije training in Bakoe.

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Hamilton moet zich melden bij stewards na hinderen pislinke Lawson

Lewis Hamilton ligt onder een vergrootglas bij de stewards na een hachelijk moment tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit van Bakoe reed de Brit donderdagmiddag op een langzaam tempo, waarbij hij Liam Lawson ernstig in de weg reed bij het opkomen van het rechte stuk. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton zijn overtreding.

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