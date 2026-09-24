Russell tweemaal het snelste in Bakoe, Hamilton zorgt voor woede bij Lawson | GPFans Recap
Russell tweemaal het snelste in Bakoe, Hamilton zorgt voor woede bij Lawson | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Azerbeidzjan is vandaag van start gegaan met de eerste twee vrije trainingen op het Baku City Circuit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
De eerste dag zit erop in Bakoe op de donderdag en daarmee zijn de eerste twee vrije trainingen dus afgewerkt. George Russell was in beide trainingen de snelste man, terwijl de dag geteisterd werd door problemen en chaos voor verschillende coureurs. Max Verstappen wist zich ook twee keer te melden in de top drie, terwijl Lewis Hamilton zich de woede van Liam Lawson op de hals haalde en dus ook onder het vergrootglas kwam te liggen bij de wedstrijdleiding.
Russell de snelste man in door problemen geteisterde VT1 in Bakoe
Na een weekje rust mochten de coureurs zich opmaken voor de volgende race op de kalender: de doorgaans veelbewogen Grand Prix van Azerbeidzjan op het vermakelijke Baku City Circuit. In de chaotische eerste vrije training wist George Russell de snelste tijd op de klokken te rijden, voor Max Verstappen. Lees hier de hele samenvatting van de eerste vrije training in Bakoe.
Verstappen eindigt achter Mercedes-duo in tweede vrije training F1 GP Azerbeidzjan
George Russell heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een 1:43.347 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Kimi Antonelli en Max Verstappen completeerden de top drie. Lees hier de hele samenvatting van de tweede vrije training in Bakoe.
Alpine dreigt met boycot Colapinto na haatreacties aan het adres van Gasly
Flavio Briatore is helemaal klaar met de aanhoudende stroom aan online haatreacties en bedreigingen richting Pierre Gasly en diens familie. De uitvoerend adviseur en de facto teambaas van Alpine dreigt zelfs met een volledige interviewboycot voor Argentijnse televisiezenders als het wangedrag niet per direct stopt. In gesprek met de Argentijnse tak van ESPN haalt de Italiaan hard uit naar een fanatiek deel van de achterban van teamgenoot Franco Colapinto. Aanleiding voor alle ophef was een race-incident tussen beide heren tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit in Madrid. Lees hier het hele artikel over het Alpine-nieuws.
Hamilton moet zich melden bij stewards na hinderen pislinke Lawson
Lewis Hamilton ligt onder een vergrootglas bij de stewards na een hachelijk moment tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit van Bakoe reed de Brit donderdagmiddag op een langzaam tempo, waarbij hij Liam Lawson ernstig in de weg reed bij het opkomen van het rechte stuk. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton zijn overtreding.
Verstappen spreekt met Klopp over kraker: 'Ik hoop op 1:1, dat is het beste'
Max Verstappen heeft voorafgaand aan de kraker in de Nations League tussen Nederland en Duitsland gesproken met bondscoach Jürgen Klopp. Tijdens de mediadag in Bakoe liet de coureur van Red Bull Racing tegenover Sky Sports Deutschland weten dat hij voor de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA hoopt op een diplomatiek 1-1 gelijkspel. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton zijn overtreding.
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