Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing is goudeerlijk over de aanhoudende problemen waarmee de renstal kampt. Volgens de Franse topman zorgt het fenomeen van 'autodegradatie' voor flinke kopzorgen op de baan en heeft hij er weinig vertrouwen in dat het team het euvel op korte termijn helemaal weet op te lossen.

De term werd eerder door Max Verstappen in het leven geroepen tijdens het raceweekend in Hongarije, waarna de problemen in Monza opnieuw de kop opstaken. Bij de RB22 verdwijnt er naarmate de sessies en races vorderen steeds meer neerwaartse druk, waardoor de wagen instabiel wordt. De auto van de Limburger begint aan de achterkant vervolgens hevig te stuiteren en de ophanging veert niet meer goed uit, wat voor flink wat prestatieverlies en balansproblemen zorgt.

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Waché heeft geen vertrouwen in snelle oplossing

In gesprek met onder andere Motorsport.com windt Waché er dan ook geen doekjes om als hem gevraagd wordt of het degradatieprobleem van de RB22 definitief kan worden verholpen: "We werken hieraan en we proberen dit op te lossen, want dit is een gigantisch probleem. Als je me vraagt of ik er vertrouwen in heb dat we dit volledig kunnen oplossen, dan heb ik dat niet", klinkt het duidelijk. "Ik heb er geen vertrouwen in. Anders zou ik stoppen met werken. Je mag nooit vertrouwen hebben, vooral niet bij zo'n probleem."

De Fransman legt uit dat het probleem ervoor zorgt dat de fabriek in Milton Keynes continu schipperen moet tussen verschillende belangen. Het domweg stijver maken of aanpassen van de onderdelen brengt namelijk direct weer andere minpunten met zich mee: "Bij ons werk draait het altijd om compromissen. Je probeert het maximale te halen uit het gewicht van de auto en het aerodynamische pakket. Je wil niet alles om zeep helpen om dit voor elkaar te krijgen." Het monteren van zwaardere onderdelen om voor extra stijfheid te zorgen, zou immers meteen ten koste gaan van de rondetijd.

Problemen met ontwerp van de auto

Teambaas Laurent Mekies liet eerder al weten dat de moeilijkheden aan de achterzijde dieper zitten dan enkel een verkeerde afstelling. Zowel de teamleiding als Verstappen gaf al aan dat het te maken heeft met fundamentele keuzes in het eerste ontwerp van de auto, waarbij onderdelen aan de achterkant mogelijk te heet worden. Het verhelpen van de autodegradatie heeft binnen de renstal dan ook de allerhoogste prioriteit gekregen, al houdt men er rekening mee dat een echte, blijvende oplossing pas op zijn vroegst richting 2027 kan worden verwacht.

Waché staat sinds het fietsongeluk van Adrian Newey in 2021 aan het roer van de chassisafdeling en pakte in die rol met het team de constructeurstitels in 2022 en 2023. Sinds Newey in 2024 zijn definitieve vertrek aankondigde, rust de volledige technische leiding op de schouders van de Fransman, die na de teleurstellende optredens in Italië door critici al spottend 'Papier Waché' werd genoemd.

Hadjar maakt indruk in simulator

Toch was er begin deze week ook positief nieuws te melden vanuit het team, want Isack Hadjar keerde na een blessure weer terug aan het werk. De teamgenoot van Verstappen zat door die kwetsuur ruim twee maanden niet achter het stuur van een echte Formule 1-bolide, maar wist een zware testsessie in de simulator met succes af te ronden.

Waché is dan ook erg te spreken over de fitheid van de jonge coureur: "Hij heeft aan het begin van de week een volledige simulatordag gedaan op een lastig circuit. Dat verliep heel positief. Hij voelde geen pijn, voor zover ik begreep. Ik zie in zijn manier van rijden ook geen verandering, die met zijn blessure te maken heeft. Hij was ook meteen competitief en op snelheid. Als je zo lang niet in een snelle auto rijdt, moet je weer even inkomen, maar zijn feedback was vergelijkbaar met eerder", aldus de technisch directeur.

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