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Viaplay

Waar is Viaplay-pitreporter Chiel van Koldenhoven dit weekend?

Viaplay — Foto: © IMAGO

Waar is Viaplay-pitreporter Chiel van Koldenhoven dit weekend?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Viaplay-pitreporter Chiel van Koldenhoven ontbreekt dit weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan op het Baku City Circuit. Het is voor het eerst sinds zijn aanstelling als vaste verslaggever ter plaatse dat de 31-jarige journalist een raceweekend in de Formule 1 aan zich voorbij laat gaan.

De afwezigheid van Van Koldenhoven hangt direct samen met het overvolle najaarsprogramma van het seizoen. Met meerdere slopende triple-headers in het vooruitzicht kiest de streamingdienst ervoor om de bezetting te rouleren. Hierdoor neemt autosportverslaggever Allard Kalff in Bakoe de taken in de pitstraat en de paddock over.

Eerste afwezigheid

Van Koldenhoven is al geruime tijd een vast gezicht van de zender op locatie en reist normaal gesproken het voltallige F1-circus de wereld over achterna. Naast zijn televisiewerkzaamheden is de verslaggever tevens actief als merkambassadeur voor het kledingmerk OGÉR. Waar hij doorgaans van donderdag tot en met zondag interviews afneemt met de coureurs en teambazen, blijft hij voor het raceweekend op het stratencircuit in Azerbeidzjan thuis om even op adem te komen.

Roulatie

Kalff treedt tijdens het raceweekend in Bakoe aan als vervanger van zijn jongere collega. De routinier, die bij de streamingdienst al regelmatig te zien is als analist en presentator, brengt ruime ervaring in de pitstraat met zich mee. Het Formule 1-seizoen kent in het najaar een flinke opeenstapeling van opeenvolgende raceweekenden met intensieve vliegreizen tussen verschillende continenten. Deze logistieke en fysieke belasting zorgt ervoor dat niet alleen de raceteams, maar ook mediaorganisaties hun paddockpersoneel en verslaggevers tijdelijk ontlasten om de zware slotfase van het jaar goed te kunnen overbruggen.

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