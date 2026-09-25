FIA-president steunt bedreigde Gasly: 'Volstrekt onaanvaardbaar'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft fel uitgehaald naar de online haat en bedreigingen richting Pierre Gasly en diens familie. Volgens de voorman van het overkoepelende autosportorgaan zijn de reacties die na de recente Grand Prix losbarstten volkomen onacceptabel en moet de voltallige autosportgemeenschap nu opstaan.

De aanleiding voor de stroom aan verwensingen ligt bij het verloop van de Race in Madrid. Gasly reed in de slotfase van die wedstrijd op oude banden met een alternatieve strategie van het Alpine F1 Team. Hierdoor zat zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto klem achter hem, terwijl McLaren-coureur Oscar Piastri van achteren aandrong. Hoewel teamorders uitbleven en Colapinto zijn zevende plek uiteindelijk vasthield, kregen Gasly en zijn naasten vervolgens online ernstige verwensingen naar het hoofd geslingerd.

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Ben Sulayem steunt Gasly na bedreigingen

Ben Sulayem windt er geen doekjes om en kiest openlijk partij voor de Franse coureur. De voorzitter laat weten dat dergelijke vijandige reacties op geen enkele manier getolereerd mogen worden. In een officieel statement laat hij optekenen: "Pierre heeft mijn volledige steun en ik veroordeel dit gedrag ten zeerste. Geen enkele coureur, official, vrijwilliger of fan zou hiermee te maken moeten krijgen."

De situatie rondom Gasly kwam aan het licht in de aanloop naar het raceweekend in Bakoe, waar de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan 2026 op het programma staat. Gasly maakte daar duidelijk dat de grenzen van fatsoen ruimschoots zijn overschreden, al is het incident op de baan intern binnen de Franse renstal inmiddels volledig uitgesproken.

United Against Online Abuse in de autosport

Mohammed Ben Sulayem grijpt de gebeurtenissen aan om nogmaals te hameren op het belang van zijn initiatief United Against Online Abuse, dat eerder door hem in het leven werd geroepen om online wangedrag in de autosport structureel aan te pakken. De voorzitter roept alle partijen binnen en rondom de Formule 1 op om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te pakken.

"Dit soort incidenten zijn precies de reden waarom ik het initiatief United Against Online Abuse heb opgericht", klinkt het stellig vanuit Ben Sulayem. "We kunnen online haat binnen onze sport simpelweg niet accepteren en we hebben allemaal een verantwoordelijkheid - autosportbonden, teams, coureurs, fans en sociale mediaplatforms - om dit gedrag aan te pakken en een omgeving te creëren die gebaseerd is op respect."

Franco Colapinto heeft zich inmiddels eveneens publiekelijk uitgesproken tegen het wangedrag van supporters en noemde de acties richting zijn stalgenoot kwalijk. De FIA-topman vervolgt door te benadrukken dat emotie nooit als dekmantel mag dienen: "Competitie en passie vormen het hart van de autosport, maar misbruik hoort daar niet bij. We moeten samen blijven optreden en betekenisvolle maatregelen nemen om iedereen binnen onze sportgemeenschap te beschermen."

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