Mercedes vreest Verstappen in Bakoe na vrije trainingen: "Dat deed Max maar één keer"

Mercedes waarschuwt voor de ware snelheid van Max Verstappen tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan. Hoewel de Duitse renstal donderdag de lakens uitdeelde tijdens beide vrije trainingen op het Baku City Circuit, benadrukt plaatsvervangend teambaas Bradley Lord dat het ogenschijnlijk riante gat op de tijdenlijst een vertekend beeld geeft. Verstappen werkte op de zachte banden namelijk maar één snelle run af.

Tijdens de openingsdag in de straten van Bakoe was het George Russell die het tempo dicteerde. In de eerste vrije training klokte de Brit de snelste tijd met een voorsprong van vier tienden op Verstappen, die als tweede eindigde. Russell zette die lijn door in de tweede oefensessie door opnieuw de koppositie te claimen, terwijl Verstappen bleef steken op de derde stek met een achterstand van ruim acht tienden. Achter het stuur van de RB22 bleef de Nederlander desondanks in beide sessies de voornaamste uitdager van het leidende team. In de derde en laatste training eindigde hij zelfs bovenaan de tijdenlijst.

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Lord nuanceert voorsprong Mercedes

Bradley Lord laat tegenover de aanwezige media weten dat men zich bij Mercedes allerminst rijk rekent na de donderdagtrainingen: "Nee, ik denk eerlijk gezegd niet dat het gat representatief is. We hebben in VT2 meer runs op de zachte band gedaan. Max heeft er maar één gedaan, net als de McLarens", legt de plaatsvervangend teambaas uit.

Volgens de tijdelijke roerganger van Mercedes, die de honneurs op het circuit waarneemt bij afwezigheid van Toto Wolff, profiteerde zijn formatie simpelweg van extra baantijd op het zachtste rubber van Pirelli ten opzichte van concurrenten zoals McLaren. Hij vervolgt: "Trek er dus waarschijnlijk niet te veel conclusies uit, want iedere keer dat hij een run deed, werden de rondetijden beter. Wij hebben er één run meer gedaan dan de rest en daardoor waarschijnlijk wat meer uit de baan en de banden kunnen halen dan zij."

Verstappen te spreken over updates

Max Verstappen toont zich na afloop van de donderdagtrainingen ondanks het verschil op de klokken tevreden over het gevoel in de auto van Red Bull Racing. "Ik ben best blij met de auto. We konden een paar dingen finetunen en proberen wat meer tijd te vinden en ja, best een goede start voor ons, en de updates werkten zoals verwacht", zo laat de Limburger optekenen na zijn eerste meters over het stratencircuit.

Het aerodynamische pakket met vernieuwingen aan onder meer de vloer, diffuser en sidepods geldt naar verwachting als de laatste grote upgrade van Red Bull voor het lopende jaar. De formatie kiest ervoor om het leeuwendeel van de ontwikkelingscapaciteit in de fabriek inmiddels te verleggen naar het project voor 2027.

Antonelli kent hectische start na ingreep

Kimi Antonelli beleefde donderdag een uiterst bewogen start van het raceweekend. De jonge Italiaan kreeg tijdens de openingssessie te maken met hydraulische problemen aan zijn bolide. "Ja, het zet je natuurlijk op achterstand. Hij mist gewoon ronden en tijd op de baan. Tegelijkertijd hebben de monteurs geweldig werk geleverd", zo vertelt Lord over het oponthoud van zijn pupil.

De monteurs in de pitbox slaagden erin om de krachtbron in recordtijd te vervangen, waardoor Antonelli tijdens de tweede vrije training alsnog het asfalt op kon en uiteindelijk knap de tweede tijd achter Russell liet noteren. "Volgens mij kwam de auto zo'n vijftien minuten na de training terug en was hij alweer klaar om de baan op te gaan, precies op het moment dat de rode vlag uitkwam in VT2", schetst Lord de gang van zaken.

De razendsnelle motorwissel levert Antonelli bovendien geen sportieve sancties op voor de startgrid van de zaterdagse race. "Ze hebben dus fantastisch werk geleverd door de motor te wisselen, de oude eruit te halen en de nieuwe erin te zetten. Er volgt bovendien geen straf, omdat het een motor is die al onderdeel is van de pool. We waren dus klaar om de baan op te gaan en hebben in ieder geval zoveel mogelijk van de sessie kunnen redden", besluit Lord.

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