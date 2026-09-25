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Russell hekelt gebrek aan F1-testdagen: 'In golf kun je wel eindeloos oefenen'

Russell oppermachtig in kwalificatie GP Azerbeidzjan: "Wat gebeurde er met Max?"

Russell hekelt gebrek aan F1-testdagen: 'In golf kun je wel eindeloos oefenen' — Foto: © IMAGO
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Russell oppermachtig in kwalificatie GP Azerbeidzjan: "Wat gebeurde er met Max?"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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George Russell heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de concurrentie op een straatlengte achterstand gezet. De Mercedes-coureur was maar liefst acht tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc.

Russell kent tot nu toe een ijzersterk weekend op het stratencircuit van Bakoe. De nummer twee in het wereldkampioenschap voert al vanaf de eerste vrije training de boventoon en bleek ook in de kwalificatie absoluut oppermachtig. De Mercedes-coureur zette een 1:42.526 op het bord en was daarmee ruim acht tienden sneller dan Leclerc in de Ferrari. De race van zaterdagmiddag biedt voor Russell dan ook een enorme kans om het gat naar teammaat Kimi Antonelli kleiner te maken. De negentienjarige Italiaan raakte de muur in Q2 en zal zodoende vanaf de zestiende plaats starten.

Russell domineert in de straten van Bakoe

Verstappen leek lange tijd een uitdaging te kunnen vormen voor Russell. De viervoudig wereldkampioen zat constant bij de Mercedes-coureur in de buurt, maar bleef in Q3 plotseling steken op de achtste plaats. Vermoedelijk werd de Red Bull Racing-coureur gehinderd door een van de vele gele vlaggen die werden gezwaaid tijdens de sessie.

"Het is even geleden, dus dit voelt heel goed", vertelt Russell na afloop. "Dit is waarschijnlijk het grootste gat uit mijn carrière, zelfs met de Formule 2 en Formule 3 erbij. Op een circuit als dit, als dan alles samenkomt, dat voelt fantastisch. Ik voel mij goed hier. Max was erg snel dit weekend. Ik weet niet wat er met Max gebeurd is. Misschien heeft hij last gehad van de gele vlaggen op het eind. Ik kreeg een beetje slipstream van Hadjar op het eind, het was allemaal perfect."

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