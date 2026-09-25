Dit is de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan

George Russell heeft de concurrentie op een straatlengte achterstand gezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en mag de race van zaterdagmiddag zodoende vanaf pole position aanvangen. Bekijk hier de voorlopige startopstelling.

Russell was oppermachtig in de kwalificatie op het Baku City Circuit en noteerde in het derde deel van de sessie een 1:42.526 met zijn laatste snelle run. Daarmee was hij ruim acht tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. Oscar Piastri wist de derde tijd op het bord te zetten, gevolgd door Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Max Verstappen leek lange tijd een serieuze uitdager voor Russell, maar bleef in Q3 plots steken op de achtste plaats. Vermoedelijk werd de Nederlander gehinderd door het scala aan kortstondige gele vlaggen dat werd gezwaaid. Carlos Sainz en Franco Colapinto completeerden de top tien.

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Oliver Bearman opent het linkerrijtje op de elfde plaats, gevolgd door Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon en Arvid Lindblad. Kimi Antonelli raakte de muur in Q1, waarmee zijn kwalificatie vroegtijdig voorbij was en hij zich zo als zestiende. kwalificeerde. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg eindigden respectievelijk op de zeventiende en achttiende plaats. Fernando Alonso kwalificeerde zich als negentiende, maar heeft een gridstraf van 25 plaatsen vanwege nieuwe motoronderdelen in zijn Aston Martin. Sergio Pérez reed de 20ste tijd, gevolgd door Stroll. De Canadees heeft een gridstraf van twintig plaatsen. Valtteri Bottas voerde de rode lantaarn.

Voorlopige startopstelling Grand Prix van Azerbeidzjan

1. George Russell - Mercedes

2. Charles Leclerc - Ferrari

3. Oscar Piastri - McLaren

4. Isack Hadjar - Red Bull Racing

5. Lando Norris - McLaren

6. Lewis Hamilton - Ferrari

7. Pierre Gasly - Alpine

8. Max Verstappen - Red Bull Racing

9. Carlos Sainz - Williams

10. Franco Colapinto - Alpine

11. Oliver Bearman - Haas

12. Liam Lawson - Racing Bulls

13. Alexander Albon - Williams

14. Esteban Ocon - Haas

15. Arvid Lindblad - Racing Bulls

16. Kimi Antonelli - Mercedes

17. Gabriel Bortoleto - Audi

18. Nico Hülkenberg - Audi

19. Sergio Pérez - Cadillac

20. Valtteri Bottas - Cadillac

21. Lance Stroll - Aston Martin

22. Fernando Alonso - Aston Martin

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