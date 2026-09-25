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Verstappen, baku, 2026, red bull

Dit is de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Verstappen, baku, 2026, red bull — Foto: © IMAGO

Dit is de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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George Russell heeft de concurrentie op een straatlengte achterstand gezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en mag de race van zaterdagmiddag zodoende vanaf pole position aanvangen. Bekijk hier de voorlopige startopstelling.

Russell was oppermachtig in de kwalificatie op het Baku City Circuit en noteerde in het derde deel van de sessie een 1:42.526 met zijn laatste snelle run. Daarmee was hij ruim acht tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. Oscar Piastri wist de derde tijd op het bord te zetten, gevolgd door Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Max Verstappen leek lange tijd een serieuze uitdager voor Russell, maar bleef in Q3 plots steken op de achtste plaats. Vermoedelijk werd de Nederlander gehinderd door het scala aan kortstondige gele vlaggen dat werd gezwaaid. Carlos Sainz en Franco Colapinto completeerden de top tien.

Oliver Bearman opent het linkerrijtje op de elfde plaats, gevolgd door Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon en Arvid Lindblad. Kimi Antonelli raakte de muur in Q1, waarmee zijn kwalificatie vroegtijdig voorbij was en hij zich zo als zestiende. kwalificeerde. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg eindigden respectievelijk op de zeventiende en achttiende plaats. Fernando Alonso kwalificeerde zich als negentiende, maar heeft een gridstraf van 25 plaatsen vanwege nieuwe motoronderdelen in zijn Aston Martin. Sergio Pérez reed de 20ste tijd, gevolgd door Stroll. De Canadees heeft een gridstraf van twintig plaatsen. Valtteri Bottas voerde de rode lantaarn.

Voorlopige startopstelling Grand Prix van Azerbeidzjan

1. George Russell - Mercedes
2. Charles Leclerc - Ferrari
3. Oscar Piastri - McLaren
4. Isack Hadjar - Red Bull Racing
5. Lando Norris - McLaren
6. Lewis Hamilton - Ferrari
7. Pierre Gasly - Alpine
8. Max Verstappen - Red Bull Racing
9. Carlos Sainz - Williams
10. Franco Colapinto - Alpine
11. Oliver Bearman - Haas
12. Liam Lawson - Racing Bulls
13. Alexander Albon - Williams
14. Esteban Ocon - Haas
15. Arvid Lindblad - Racing Bulls
16. Kimi Antonelli - Mercedes
17. Gabriel Bortoleto - Audi
18. Nico Hülkenberg - Audi
19. Sergio Pérez - Cadillac
20. Valtteri Bottas - Cadillac
21. Lance Stroll - Aston Martin
22. Fernando Alonso - Aston Martin

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