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Piastri celebrates with McLaren

Piastri naar stewards na Q1-incident, maar blij met P3: "Kwam als een verrassing"

Piastri celebrates with McLaren — Foto: © IMAGO

Piastri naar stewards na Q1-incident, maar blij met P3: "Kwam als een verrassing"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Oscar Piastri heeft zich als derde gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. McLaren verraste door halverwege Q3 plotseling mee te strijden om de pole position, maar de Australiër moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in George Russell en Charles Leclerc.

Russell was veruit het snelst op het stratencircuit van Bakoe. Hij heeft de pole position binnengesleept met een tijd van 1:42.526. De Mercedes-coureur hoefde eigenlijk niet eens een tweede run te doen in Q3, want niemand anders kwam in de slotfase in de buurt. Leclerc eindigde op de tweede met op 0.837 seconden achterstand. Piastri zat daar precies één duizendste achter. Lando Norris in de andere McLaren completeerde de top vijf achter Isack Hadjar na een foutje, terwijl Max Verstappen totaal geen snelheid had in Q3 en op P8 eindigde.

Van flinke achterstand in vrije training naar top drie in kwalificatie

"Het was een prima rondje. We hebben in de kwalificatie wat snelheid kunnen vinden", vertelde Piastri na afloop. "Het is niet de eerste keer dat het ons dit seizoen is overkomen, waar we in de vrije trainingen een flinke achterstand hebben en vervolgens wat extra's vinden in de kwalificatie. Het kwam voor mij wel als een verrassing om een McLaren één-twee te zien na de eerste ronde van Q3, maar helaas konden we niks doen tegen George. Ik ben we blij met hoe het weekend tot dusver is verlopen. Het is een lastig circuit met de windvlagen, dus ik ben blij om in de top drie te staan."

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Piastri zal zich later deze middag moeten melden bij de stewards. Hij werd in Q1 namelijk opgehouden door Sergio Pérez, waardoor de Cadillac risico loopt op een gridstraf. De McLaren-coureur zal zijn kant van het verhaal ook moeten geven in het kantoortje van de FIA.

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